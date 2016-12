LE BUDGET A ÉTÉ APPROUVÉ HIER 500 milliards de DA pour la capitale

Par Madjid BERKANE -

Les projets de développement engagés dans la wilaya d'Alger s'inscrivent dans le plan stratégique de modernisation de la capitale allant jusqu'à 2035.

Le budget primitif de la wilaya d'Alger pour l'année 2017 a été approuvé hier à l'unanimité par les élus APW lors d'une séance plénière,en présence du wali d'Alger Abdelkader Zoukh. Une enveloppe de 500 milliards de DA a été adoptée à cet effet. Soit 100 milliards de DA de plus par rapport à l'année 2016.Le budget a été revu en hausse, explique Abdelkader Zoukh, compte tenu de l'ampleur des projets de développement en cours de réalisation dans la wilaya d'Alger. «La wilaya d'Alger qui est en même temps, la capitale du pays, ne doit pas accuser de retard dans la livraison de ces projets», dira-t-il, ajoutant que ces projets s'inscrivent dans le plan stratégique de modernisation de la capitale allant jusqu'en 2035. «Le plan en question est décidé par le président de la République», fera savoir le wali. Les projets prioritaires auxquels la wilaya d'Alger va s'attaquer en 2017, sont la poursuite de la réalisation de logements toutes formules confondues, l'aménagement urbain, l'aménagement des routes et celui des espaces verts, la réalisation des espaces de distraction et la réalisation des marchés. Dans le volet du logement, le wali promet de poursuivre l'opération de relogement des habitants des cités précaires dont il ne reste que peu. Les logements qui seront attribués aux habitants de ces cités sont en cours de réalisation, selon Zoukh. «Il y a environ 42 000 unités qui sont en cours de réalisation.» «Une fois le relogement des habitants des cités précaires terminé, la wilaya d'Alger procèdera par étapes au relogement des habitants qui souffrent de la crise de logement et ceux habitant des haouchs». S'agissant de l'aménagement urbain, la wilaya d'Alger «va prioriser la restauration du vieux bâti et l'installation de l'éclairage public». Dans le volet de l'aménagement des routes, «il sera procédé à l'extension de toutes les routes qui souffrent de l'exiguïté, réalisation des avaloirs et des trottoirs». L'aménagement des routes est une priorité, indique Zoukh, «car l'entreprise espagnole devant intervenir dans la régularisation de la circulation au niveau d'Alger a été installée hier» L'aménagement des espaces verts sera au centre de l'intérêt de la wilaya d'Alger en 2017. «Plusieurs espaces verts feront l'objet de réhabilitation et de modernisation: Dounia Parc, la forêt de Baïnem, celle de Bouchaoui et tous les autres espaces verts se trouvant dans un état déplorable.» Avec le budget adopté, la wilaya d'Alger procèdera aussi à la réalisation des espaces de distraction dans plusieurs communes. «La réhabilitation du Parc zoologique de Ben Aknoun est prévue dans ce sillage.» Certaines communes, telles que Bouzaréa verront la réalisation en 2017, de marchés de gros. Répondant par ailleurs à d'autres questions des élus, le wali d'Alger a fait savoir, que la wilaya d'Alger n'abandonnera pas l'application de la loi 08-15 portant régularisation des constructions inachevées. Selon Zoukh, «c'est une guerre qui sera lancée contre les récalcitrants». Sur d'autres questions portant sur la réalisation des structures sportives et sanitaires de proximité dans les différentes communes, le wali, a promis d'en faire une priorité, dans le budget complémentaire. Rappelons que la séance plénière qui a failli tourner au vinaigre au début, en raison de certaines escarmouches entre les élus issus, particulièrement des formations du MPA et du FLN, a été levée dans le calme.