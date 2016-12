LA LOI SERA PROMULGUÉE EN 2017 Les pétards interdits à l'importation

Par Massiva ZEHRAOUI -

Ces produits sous toutes leurs formes seront donc classés substance sensible interdite à l'importation à partir du premier trimestre de 2017 par un décret exécutif devant être promulgué durant cette même période.

Les autorités ont finalement décidé de promulguer une loi qui prévoit définitivement l'interdiction à l'importation des produits pyrotechniques en Algérie et ce, à compter de 2017. C'est ce qu'a révélé la direction des douanes de Blida mardi. Ces produits sous toutes leurs formes seront donc classés substance sensible interdite à l'importation à partir du premier trimestre de 2017 par un décret exécutif devant être promulgué durant cette même période, a indiqué la même source. Il viendra ainsi compléter et modifier le décret de 1988, a précisé le receveur des douanes à la direction régionale de Blida, Ziane Omar. Il a également indiqué que c'est suite aux dégâts causés par l'utilisation des pétards, des fumigènes et des feux d'artifice et le coût exorbitant de leur importation que cette loi a été décidée. Mais aussi dans le but d'interdire l'utilisation de ce type d'articles dans notre société, a expliqué ce même responsable en marge d'une opération de saisie d'un conteneur chargé de produits pyrotechniques au port sec de Baba Ali. La direction régionale des douanes de Blida a annoncé la saisie de produits pyrotechniques dissimulés dans un conteneur de 40 pieds, d'une valeur de plus de 98 millions de DA, a affirmé l'inspecteur principal, Brahim Righi. La même source a indiqué que dans le cadre d'une opération de contrôle de routine au niveau du port sec de Baba Ali «Les agents des douanes ont mis en échec une tentative d'inondation du marché national de produits prohibés». Au total 1100 colis ont été saisis, en présence d'un huissier de justice dont 400 colis de fumigènes, contenant 67.200 unités, outre 700 autres colis d'autres articles pyrotechniques contenant 38.400 unités, a-t-il ajouté. M. Righi a indiqué par ailleurs que l'opération de saisie a été effectuée conformément aux articles 21 et 325 du Code des douanes. Précisant que l'importateur de ces produits devra s'acquitter d'une amende à deux fois la valeur de la marchandise confisquée et verra toutes ses activités commerciales gelées au niveau national. Il est vrai que ces dernières années ont été particulièrement ponctuées par la saisie de quantités inimaginables de pétards ou autres produits pyrotechniques. Le bilan établi par les corps concernés font état d'une importante hausse de ces saisies, notamment ces deux dernières années, et ce, bien avant l'approche des festivités du Mawlid Ennabaoui. En effet, les services des douanes ont saisi en tout 55 millions de pétards rien qu'en 2016. Ils ont également enregistré 120 infractions liées à l'importation illégale de ces produits. Une baisse significative a toutefois été constatée par rapport à l'année 2015, qui a enregistrée 100 millions de saisies d'unités de ces articles. La série de mesures prises par les différents corps de sécurité a contribué à limiter l'importation et la circulation de ces produits dans le pays en mettant en place d'impressionnants dispositifs. Les services de police ont effectué pas moins de 350 interventions visant à interdire la vente de ces produits. malgré tous ces efforts déployés, il n'en reste pas moins que les pétards ont cette année encore engendré bon nombre d'incidents et de blessés. Durant la nuit du Mawlid Ennabaoui du 12 du mois en cours, six incendies sont survenus dans des maisons suite à l'utilisation de pétards et de fusils à travers de nombreuses municipalités de la capitale. s'agissant des blessés, ils sont comptés par dizaines; 19 cas de brûlures graves causées par des pétards ont été accueillis à l'Institut Pasteur. Outre des enfants et des adolescents qui ont été admis aux différents services d'urgences. Autant de désagréments qui n'ont visiblement pas dissuadé de nombreux Algériens de dépenser de grandes sommes pour des pétards. Etant donné qu'au total 15 milliards de dinars ont été dépensés durant cette année. La promulgation d'une loi interdisant l'importation des produits pyrotechniques participera grandement à ralentir le développement de ce marché qui est à son apogée dans notre pays.