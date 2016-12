EN SEULEMENT 5 JOURS, 50.000 ALGÉRIENS SONT ENTRÉS EN TUNISIE A Oum T'boul, on encense le Nouvel An

Par Chaabane BENSACI -

Que la fête commence!

50.000 personnes ont voyagé en direction de la Tunisie, en un seul point de passage, à raison de 7 à 10.000 par jour, pour un nombre quotidien de véhicules évalué à 5000. Il s'agit là d'un nouveau record.

La Tunisie angoissée par le retour prévisible de ses 5000 jihadistes va suivre la réunion ministérielle qui se tient aujourd'hui autour du chef du gouvernement Youcef Chahed, en vue de préparer «un plan d'action» face à la menace que représente ce retour de milliers de terroristes dans leur pays, les Algériens, eux, ont battu un nouveau record au niveau des postes frontières.En l'espace de cinq jours, les services de la police de l'air et des frontières ainsi que ceux des douanes nationales ont en effet enregistré pour le seul poste d'Oum T'boul, dans la wilaya d'El Tarf, 50.000 personnes qui ont voyagé en direction de la Tunisie, en un seul point de passage, à raison de 7 à 10.000 par jour, pour un nombre quotidien de véhicules évalué à 5000. Il s'agit là d'un nouveau record qui, on s'en doute aisément, a mis à rude épreuve les nerfs des agents aussi bien algériens que tunisiens, pourtant habitués à de tels rushs, mais en période estivale.Confrontés à cette nuée de touristes désireux de passer les fêtes de fin d'année dans un pays qui offre toutes les commodités touristiques à des prix défiant toute concurrence, contrairement à ce qui se passe sous nos propres cieux, les services de la PAF et des douanes ont renforcé leurs dispositifs afin de mieux canaliser les demandes et réduire aussi largement que possible les délais d'attente aux guichets.Il faut dire qu'une partie de ces «touristes» ne fait que se livrer à un aller-retour dans la même journée, histoire de valider l'allocation annuelle qui, en règle générale, va finir dans les poches des cambistes des villes de départ. Aussi, n'est-il pas rare de voir des familles trimballer toute une ribambelle d'enfants dans ce but, avec pour escale ultime la ville de Tabarka.

Mais cela ne diminue en rien la passion de beaucoup d'autres familles, souvent venues de loin, pour passer quelques jours dans les localités bien plus éloignées, telles que Sousse ou Monastir, et les services concernés savent d'expérience que le nombre va sûrement aller croissant de jour en jour pour culminer à la veille du Nouvel An grégorien.

Auquel cas, les procédures seront immanquablement plus longues et l'état d'esprit des familles, quand elles sont en charge d'enfants en bas âge, s'en ressentira forcément.Les récentes dispositions mises en place au niveau des différents postes dont celui d'Oum T'boul et El Ayoun, en particulier l'accomplissement des formalités sans descendre du véhicule, ont grandement contribué à diminuer la pression et à réduire les délais d'attente.

Dans ce cadre, la toute dernière initiative initiée par les douanes algérienne et tunisienne qui ont opté, à titre expérimental, pour un poste frontalier commun au niveau duquel les passagers bénéficieront d'une opération conjointe suscite un réel enthousiasme.Avec l'arrivée de sociétés de transport publiques et privées, dont les autobus sillonnent désormais quotidiennement les routes d'Alger jusqu'à Tunis, le nombre des voyageurs a encore explosé ces derniers mois, à la faveur de la décision du gouvernement tunisien de supprimer la taxe qui fâche, celle des 30 DT imposée unilatéralement aux visiteurs algériens pour un gain dont on se demande s'il en valait vraiment la peine.

D'autre part, un léger couac mérite d'être relevé, celui des procédures dans les postes tunisiens qui n'ont pas changé d'un iota depuis plusieurs années, marquées par la lenteur, la qualité plus que médiocre de l'accueil et d'autres aspects négatifs que seule peut excuser la situation dans laquelle se trouvent les autorités du pays.

Cela étant, le choix pour les touristes nationaux est fort simple. Reste à espérer que la conjoncture, morose et, pourquoi ne pas le dire, assez préoccupante, du fait du retour annoncé des éléments de Daesh qui ont combattu en Irak et en Syrie, doit être prise en considération.

C'est en cela que les décisions que prendra aujourd'hui la réunion ministérielle présidée par Youcef Chahed revêtiront une importance cruciale, non pas tant pour rassurer les lecteurs du Figaro, mais d'abord et surtout pour garantir la sécurité des Tunisiens et de leurs hôtes algériens et libyens, pour la plupart.