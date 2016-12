CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN La Protection civile appelle à la prudence

Par Abdelkrim AMARNI -

Le 14 est le numéro d'urgence H/24 de la Protection civile.

De multiples actions d'anticipation seront menées avec des équipes mobiles de la Protection civile (PC) qui seront déployées sur le terrain afin de surveiller notamment les points noirs du trafic routier, les sites touristiques et les espaces publics qui connaissent une affluence particulière et massive en cette période de fêtes de fin d'année.Ainsi, à l'occasion de la célébration du Nouvel An 2017, la direction générale de la Protection civile a mis en place un important dispositif de sécurité pour le bon déroulement de cet événement festif. Il a été en effet décidé un renforcement des effectifs d'intervention de la Protection civile au niveau notamment de diverses unités opérationnelles et des postes de secours routiers pour une meilleure couverture de protection de ces zones afin de réduire et le temps d'intervention et une bonne prise en charge des victimes éventuelles.La direction générale de la Protection civile appelle, de ce fait, les citoyens à plus de «vigilance et de prudence».

Ces précautions contribueront à éviter les accidents qui pourraient arriver et qui peuvent s'avérer fatals, entraînant de gros dégâts matériels ou des pertes en vies humaines.Parmi les conseils de prudence énoncés, il est recommandé de vérifier tous les appareils susceptibles de provoquer un accident fâcheux, notamment les appareils à gaz comme les chauffages, chauffe-eau... avant de quitter la maison ou tout simplement avant de dormir. Il faut également toujours penser à ventiler et aérer son domicile, pour éviter les cas d'asphyxie par monoxyde de carbone, un gaz qui ne pardonne pas.Pour les usagers de la route, il est instamment recommandé d'éviter la conduite sous l'emprise de l'alcool ou en état de somnolence ou encore de fatigue, surtout après la fin des festivités où le risque d'un accident de la circulation routière est très élevé. Il est impératif de respecter le Code de la route, d'éviter les manoeuvres risquées et les dépassements dangereux.Les parents doivent protéger leurs enfants des risques et dangers liés aux festivités par des conseils simples et pratiques en matière de sécurité. Le numéro d'appel d'urgence de la Protection civile (14) reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour toute information ou pour lancer un appel de détresse, en précisant la nature de l'accident, l'adresse exacte du sinistre ainsi que le nombre de victimes éventuel.