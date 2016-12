LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE DES FACTURES S'ÉTEND À D'AUTRES SECTEURS L'ADE lance le e-paiement

Par Abdelkrim AMARNI -

Une convention à cet effet a été signée jeudi entre la Badr et l'ADE.

Le paiement électronique fait des émules en Algérie. En effet, depuis le lancement de ce mode de paiement par Air Algérie, les impôts, Algérie télécom, Mobilis, Cnas, Djezzy, Oeredoo et Amana Assurances..., voilà que le paiement électronique des factures d'eau vient d'être lancé jeudi par l'Algérienne des eaux (ADE).

A cet effet, une convention entre l'établissement financier Badr (Banque algérienne de développement rural) et l'Algérienne des eaux (ADE), a été signée jeudi à Alger. Elle devra permettre aux abonnés de l'ADE de payer leurs factures de consommation d'eau à travers ce mode de règlement moderne, sûr et rapide. Selon la convention signée par les deux partenaires (Badr/ADE), les abonnés de 46 wilayas du pays auront accès à ce mode de paiement en ligne de leurs factures grâce à la carte interbancaire (CIB). Ce mode de paiement, à travers le site Web, est en vigueur depuis jeudi, jour de la signature de ladite convention. D'ailleurs il a été procédé sur place à un paiement réel d'une facture à titre de démonstration. Le lancement de ce système de règlement électronique des factures d'eau a été officialisé par la signature du document par le directeur général de l'ADE, Hocine Zaier, et le P-DG de la Badr, Boualem Djebbar. Cette cérémonie s'est tenue en présence du ministre des Ressources en eau et de l'Environnent, Abdelkader Ouali, ainsi que celle du ministre délégué auprès du ministère des Finances chargé de l'Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf.

Selon les explications fournies par M.Djebbar, P-DG de la Badr, ce système permet, désormais, à tout porteur d'une carte interbancaire (CIB) de n'importe quelle banque de procéder au paiement à distance de sa facture d'eau à travers le site Web de l'ADE grâce au système interbancaire.

M.Zaïer, DG de l'ADE, a assuré pour sa part, que les clients qui utiliseront les cartes bancaires pour le règlement des factures n'auront pas à payer de frais supplémentaires et ne débourseront, donc, que le montant de la facture. De son côté, le ministre des REE, M. Ouali, a indiqué que ce nouveau système de paiement concerne plus de cinq millions d'abonnés, soit plus de 20 millions de ménages, répartis à travers les 44 wilayas couvertes par l'ADE. A celles-ci viennent s'ajouter celles d'Alger et Tipasa, auxquelles est rattachée la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal).

Les filiales de l'ADE, d'Oran (Seor) et la Société de l'eau et de l'assainissement de Constantine (Seac), seront intégrées à ce système de paiement avant la fin janvier 2017.

Ce service, qui concerne les porteurs de CIB, sera généralisé aux clients d'Algérie poste à la faveur d'une interaction entre les banques et cet organisme postal.