POUR COMBLER LE VIDE DÛ AUX DÉPARTS MASSIFS À LA RETRAITE La poste recrutera en 2017

Par Abdelkrim AMARNI -

Le secteur de la poste qui est le plus grand employeur national va toutefois rééquilibrer ses effectifs pour les adapter à ses besoins, comme une vraie entreprise commerciale...

Malgré le gel des recrutements dans le secteur public, la poste ouvrira des postes d'emploi en 2017! C'est l'affirmation faite par la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication. Iman Houda Feraoun argumente son optimisme par les postes qui se libéreront à travers un nombre important de fonctionnaires qui prendront leur retraite. Et comme la poste est avant tout une entreprise commerciale, beaucoup de ces nouveaux retraités devront être remplacés ce qui ouvrira la voie à un quota de recrutement non négligeable dans certains centres du pays.

«Le départ en retraite d'un nombre important de fonctionnaires ces deux dernières années (2015-2016), ouvrira la voie au recrutement en 2017», a indiqué la ministre lors d'une séance plénière à l'APN consacrée aux questions orales.

Précisant que le secteur de la poste est le plus grand employeur national, Mme Feraoun a recommandé «des études techniques au niveau local pour le recrutement et la répartition des recrues en fonction des besoins». Elle a ainsi relevé un «déséquilibre flagrant» en termes d'effectifs entre les différents centres postaux d'une même région.

Ainsi, à elle seule, la wilaya de Mila compte 72 bureaux de poste et 198 guichets, soit une moyenne d'un bureau postal pour 12.300 habitants, a indiqué la ministre. Elle a par ailleurs admis qu'après l'adoption de la loi régissant le commerce et le paiement électroniques, «les bureaux de postes seront moins sollicités par les citoyens». Néanmoins, la révolution numérique demandera du temps pour se mettre en place. Il faudra attendre encore au moins cinq ans pour que la carte remplace en grande partie le liquide.

Ce qui fait que notre bonne vieille poste, qui est la banque qui a le plus grand nombre de comptes dans le pays avec près de 20 millions, a encore de beaux jours devant elle. Une bonne nouvelle donc pour ceux qui rêvent d'une carrière de fonctionnaire, les portes de la poste ne leur seront pas complètement fermées.

Tout comme les autres secteurs qui trouveront la parade pour offrir quelques emplois.

En effet, en dépit de la situation financière dans laquelle se trouve le pays, le marché de l'emploi ne connaîtra pas la crise en 2017! C'est du moins ce qu'a assuré en début de semaine dernière le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi qui annonce même la création de près d'un million d'emplois pour l'année prochaine! Un paradoxe bien de chez nous, mais que le ministre justifie par des arguments des plus solides.

Il se base sur la dynamique qu'a fait naître ce choc économique qui frappe le pays de plein fouet depuis près de 3 ans. Pour trouver un emploi, il faudra ainsi se tourner vers les secteurs du textile, de l'agriculture, des travaux publics et de l'industrie, avait-il assuré avec beaucoup d'optimisme.