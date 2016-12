RIEN NE VA PLUS À L'ASO CHLEF, SURTOUT APRÈS L'ÉLIMINATION EN COUPE D'ALGÉRIE PAR L'US TÉBESSA SUR UN SCORE DE QUATRE BUTS, À DEUX LORS DE LA SÉRIE DES PENALTYS. UNE ÉLIMINATION AMÈRE ET DURE À AVALER ET QUI RESTE EN TRAVERS DE LA GORGE DES JOUEURS CHÉLIF Hanoune met en garde contre la manipulation

Par Madjid BERKANE -

Dans sa dernière conférence de presse pour l'année 2016, la secrétaire générale du parti des travailleurs (PT) Louisa Hanoune a appelé jeudi à Alger à préserver le pouvoir d'achat des citoyens et à fournir des emplois permanents notamment au profit des jeunes. Hanoune, qui a consacré l'ordre du jour de cette conférence pour la présentation du bilan d'activité de son parti pour l'année 2016 et les perspectives 2017, a mis en garde contre tout appel à des mouvements de protestation «dont les conséquences risqueraient de compromettre la sécurité publique», affirmant que sa formation était en faveur d'une «grève organisée et légale pour préserver les acquis socioprofessionnels des travailleurs». Elle a fait remarquer à cet égard que «la grève pour revendiquer des droits légitimes dans un cadre organisé et sous la bannière d'un syndicat est un droit constitutionnel garanti à toutes les catégories sociales». Mme Hanoune a souligné l'impératif de «combattre le phénomène de flambée des prix de certains produits par un contrôle rigoureux du marché». La première responsable du PT a également préconisé l'amélioration de la prise en charge sanitaire, la promotion de l'enseignement dans ses différents paliers avec la révision du système LMD pour hisser le niveau d'enseignement universitaire. Sur un autre plan, la SG du PT a insisté sur la nécessité de «protéger la liberté d'expression et les libertés individuelles et collectives et de consacrer le rôle d'une opposition constructive tel que prévu par la Constitution». Elle a mis en avant l'impératif de «sauvegarder la sécurité et la stabilité du pays dans le contexte de la chute des prix d'hydrocarbures et de lutter contre la corruption et autres fléaux sociaux». Hanoune a relevé, en outre, l'importance de soutenir les investissements nationaux, de concrétiser les projets de développements programmés à travers le territoire national, de maintenir les petites entreprises, d'améliorer les conditions de travail, d'observer la rigueur dans la gestion des fonds publics et de rationaliser les dépenses. Au volet politique, Mme Hanoune s'est interrogée «comment pouvoir organiser des élections législatives dans un climat politique malsain et dans un contexte de recul des libertés démocratiques et dans lequel le pluralisme politique est en proie à des attaques sans précédent» bien que, a-t-elle soutenu, «la Constitution consacre les principes de libertés et de droits et conforte le rôle de l'opposition sur la scène politique».