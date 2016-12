RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES Tous les diplômes seront reconnus

Par Massiva ZEHRAOUI -

Tous les diplômes des universités nationales seront dorénavant reconnus par la Fonction publique, indiqué jeudi à Alger le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar.

Le ministre a ainsi affirmé en marge d'une séance de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales que tous les diplômes délivrés par les université nationales étaient reconnus par la Fonction publique et que les services concernés n'avaient pas besoin d'équivalence. «Tous les diplômes, nonobstant les spécialités, sont créés en vertu de la loi et par conséquent ils sont admis et reconnus par les services habilités de la Fonction publique et tous les autres secteurs», a-t-il expliqué.

Lors de son intervention M.Hadjar a souligné que les diplômes nationaux aussi bien du système classique que du mode LMD ne nécessitaient pas d'équivalence, expliquant que cette procédure ne concerne que les diplômes délivrés par les universités étrangères.

En ce qui concerne les étudiants spécialisés dans la gestion des projets de génie civil le responsable a tenu à rassurer que cette spécialité n'a pas été annulée. Selon lui, plusieurs spécialités ont des appellations différentes d'une université à une autre ce qui a suscité une certaine ambiguïté qui a donné lieu à la multiplication du nombre des diplômes délivrés dans cette filière à 6000 licences.

Ce nombre a été ramené au standard international de 200 spécialités a-t-il soutenu. Afin de faciliter l'emploi des diplômés universitaires, notamment dans les filières de génie des transports, génie maritime et la gestion des projets d'urbanisme, le Premier ministre a promulgué en 2014 une note faisant obligation de respecter la nomenclature des filières et spécialités arrêtée par le ministère de l'Enseignement supérieur et adoptée par la direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative, a rappelé le ministre. M.Hadjar s'est, par ailleurs exprimé sur la question du retard accusé dans la réalisation de l'université de Khemis Miliana en faisant savoir que les travaux se poursuivront à partir de l'année prochaine à la faveur des crédits complémentaires alloués. En juin dernier, Tahar Hadjar a déjà fait savoir, lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) que les diplômes de la filière science clinique étaient reconnus, et ce, conformément à l'accord conclu entre son secteur, le ministère de la Santé et la Fonction publique, avait-il alors soutenu.