1200 FAMILLES RELOGÉES À ALGER Le beau cadeau de fin d'année

Par Walid AÏT SAÏD -

La 22e opération de relogement sera lancée en mars prochain. 46.000 familles ont été relogées depuis le lancement de cette débidonvilisation.

Youyous, ambiance festive et des familles qui pleuraient de joie. C'est l'atmosphère qui régnait jeudi dans la capitale. Alger a continué sa débidonvilisation! La 21e opération de relogement s' achève en même temps que 2016. 1200 familles ont reçu un beau cadeau de fin d'année, à savoir de magnifiques logements. Supervisée par le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, cette opération a concerné 1200 familles qui vivaient dans des habitations précaires et qui ont bénéficié de logements décents à Sidi Abdellah, Kourifa (El Harrach) et Remania. Lors d'une conférence de presse tenue au terme du lancement de l'opération, Zoukh a indiqué qu'une fois cette quatrième et dernière étape de la 21e opération de relogement, qui a débuté le 21 juin 2016, achevée, plus de 14.324 familles auront été relogées. Le nombre des familles relogées depuis le lancement de l'opération en juin 2014 jusqu'à fin 2016 sera de plus de 46.000 familles, a-t-il précisé. Les familles résidant au bidonville d'El Ham seront relogées dans le cadre de la 22e opération qui sera lancée en mars 2017, a-t-il rassuré, indiquant que les familles n'ont pas été exclues mais seront programmées pour la première étape. Les familles n'ayant pas bénéficié de nouveaux logements durant la quatrième tranche de la 21e opération doivent présenter leurs dossiers aux commissions de recours, a précisé M.Zoukh, indiquant que 750 recours sur un total de 13.000 ont été acceptés. Depuis deux ans et demi, plus de 51.000 logements ont été distribués, y compris 46.000 de la formule logement public locatif (LPL) et le reste dans le cadre des autres formules, et ce dans le cadre du programme du président de la République visant à éradiquer l'habitat précaire et les bidonvilles. Le wali a promis d'étudier les dossiers des habitants des haouchs à travers les différentes circonscriptions administratives d'Alger pour trouver des solutions concernant la régularisation de leur situation après éradication du logement précaire et classification des terres qu'ils occupent (foncier agricole, domaine de l'Etat ou domaine privé). Quelque 4000 familles seront relogées dans le cadre de la 22e opération, dont les préparatifs sont en cours, en attendant l'éradication totale de l'habitat précaire à Alger, a annoncé le wali d'Alger. L'opération de relogement a concerné les habitants des bidonvilles dans les circonscriptions de Berri, Bab El Oued, Zeravchan, Dar El Beïda, Bir Mourad Raïs et Hussein Dey. Les familles seront relogées dans quatre nouvelles cités, à savoir la cité 1200 Logements de «Selmani» dans la commune des Eucalyptus, la cité 473 Logements «Kouriste»dans la commune d'El Harrach, la cité 400 Logements dans la commune de Remania et les 300 logements dans la même commune. La quatrième et dernière phase de la 21e opération de relogement concernera 16 bidonvilles: Le Palmier, dans la commune des Eucalyptus (244 familles), du bidonville «Hamar Ouaïbe» de Bologhine (335 familles), «La caserne», Bologhine (98), «Le Plateau», Bologhine (74) et la cité Jaillis de Bologhine (62 familles). L'opération concerne quatre bidonvilles occupant l'assiette du projet de réalisation de 1900 logements Aadl à Zeravchan (39 familles), cinq autres dans la commune de Remania (204 familles), occupant le projet d'extension de la Route nationale 63 à Mahelma (cinq familles) et le bidonville Le plateau sur le site du projet de logements publics promotionnels dans la commune de Stamboulov (25 familles). Cinq familles occupant des espaces pédagogiques dans 22 établissements scolaires dans les communes de Kouba, Bab Ezzouar, Bordj El Kiffan, El Marsa, Gué de Constantine, Birkhadem, Bir Mourad Raïs et Saoula seront concernées par le relogement dans le cadre de cette dernière tranche. 80 familles de la commune de Rahmania bénéficieront de logements au titre du projet des 400 Logements dans le cadre de la distribution de logements de type LPP. Cette opération permettra de récupérer des assiettes foncières de près de 18,80 ha. L'opération a permis la récupération de 544 logements de fonction indûment occupés sur un total de 1007 logements indûment occupés au niveau de 647 établissements éducatifs, notamment à Alger.