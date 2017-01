LES ÉLÉMENTS DE LA PROTECTION CIVILE «AU FEU» 4 376 interventions pour accueillir 2017

Par Abdelkrim AMARNI -

Accidents de la route, incendies et autres accidents domestiques dont des asphyxies au monoxyde de carbone.

Durant la période du 29 au 31 décembre 2016 arrêtée hier matin à 8 heures, soit les dernières 48 heures de l'année écoulée, les unités de la Protection civile (PC) ont enregistré 4376 interventions. Les différents types d'interventions ont concerné des réactions pour répondre aux appels au secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d'incendies et dispositifs de sécurité, etc.

Durant la période sus-citée, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés. L'on compte cinq accidents ayant causé la mort de six personnes sur les lieux des sinistres et 20 autres blessées, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières les plus proches par les éléments de la PC. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Skikda avec deux personnes décédées et 10 autres blessées, suite à un carambolage entre deux camions et huit véhicules légers, survenu sur la RN 3, au lieudit Boughelboune, commune d'Aïn Bouzid, daïra de Sidi Mezghiche.

Par ailleurs, les services de la PC ont prodigué des soins à 18 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO, émanant des appareils de chauffage défectueux dans leurs logis. Cinq personnes de la wilaya d'El Bayadh, sept (w. Sétif), quatre (w. de Ghardaïa), deux (w.de Médea).

A noter aussi l'intervention des secours de la PC pour éteindre cinq incendies urbains et divers dans différentes wilayas: un à la wilaya d'Alger, un (w. de Tizi Ouzou, un (w. de Bouira), un (w. de Khenchela) et un autre (w. d'Oum El Bouaghi). Aucune victime n'est à déplorer dans ces incendies, précise la PC dans son bilan.