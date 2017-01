BALLOTTÉS ENTRE LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET CELUI DU TRAVAIL Les Patriotes désorientés

Par Amar INGRACHEN -

Ils vont tenir une réunion à laquelle prendront part les coordinateurs de 42 wilayas vers la fin de cette semaine.

La Coordination nationale des patriotes oscille entre un sens irréprochable de la responsabilité et une tentation permanente de radicalisation de leur mouvement. En effet, malgré les promesses incessantes des différents responsables qu'il ont rencontrés au cours des cinq dernières années, ils affirment que leurs revendications ne sont toujours pas satisfaites. «En 2016, nous avons eu des entrevues avec plusieurs responsables qui nous ont promis de prendre en charge nos revendications. Nous avions rencontré Ahmed Ouyahia en sa qualité de diecteur de cabinet du président de la République qui nous a promis de prendre en charge notre dossier». Après lui, «nous avons rencontré d'autres hauts responsables mais nos revendications tardent à être satisfaites. Depuis, rien n'a été fait,» se plaignent ces patriotes. Interrogé sur les raisons des retards enregistrés pour apporter une solution concrète à ce dossier, Ali Bouguettaya a indiqué qu'il n'en existe aucune et qu'en apparence, «le dossier des patriotes est noyé dans des considérations d' ordre bureaucratique», ce qui est très grave compte-tenu des sacrifices consentis par ce corps para-militaire pour sauver la République». «Dans le fond, nos revendications tiennent la route, de l'avis de tout le monde. Mais concrètement, le ministère de la Défense nationale renvoie la balle aux autres ministères, notamment le ministère du Travail. Cependant, en leur qualité de corps paramilitaire, ils revendiquent la tutelle du ministère de la Défense nationale. Ils s'en remettent alors au vice-ministre de la Défense nationale, le général-major Ahmed Gaïd Salah pour qu'il mette fin à cet «engrenage infernal et à notre calvaire», plaide-t-il en soulignant qu' «il est inadmissible que des rappelés qui ont fait entre six et 12 mois de service touchent une retraite de 41.400 DA et que les patriotes, qui ont fait 22 ans de service ne touchent rien ou dans certains cas, très peu nombreux, uniquement 15.000 DA». Ali Bouguettaya a fait savoir que la CNP va tenir une réunion à laquelle prendront part les coordinateurs de 42 wilayas vers la fin de cette semaine afin de trancher quant à la position à adopter vis-à-vis de cette situation intenable. «Les patriotes veulent tous qu'on réinvestisse la rue pour arracher nos droits. Jusque-là, nous avons privilégié la dialogue. Mais il n'est pas facile de toujours promettre sans rien offrir. Le mouvement risque de se radicaliser et d'échapper à tous contrôle», a-t-il indiqué. Pour ce qui est des rumeurs selon lesquels des patriotes de la wilaya de Tizi Ouzou veulent se rebeller contre toute démarche de dialogue, le porte-parole de la coordination a affirmé que «tout au contraire, les patriotes de Tizi Ouzou sont extrêmement légalistes et excluent foncièrement tout recours à la rue». Il ajoute avec insistance que «la coordination de Tizi Ouzou considère que le dialogue, même s'il doit durer longtemps avant d'aboutir à une quelconque issue heureuse, est la seule et unique démarche qu'il faut entreprendre».