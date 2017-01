TIMIMOUN LA PERLE DU DÉSERT ACCUEILLE LE NOUVEL AN 2017 Un réveillon chaleureux à Gourara...

Par Boualem CHOUALI -

Le tourisme est devenu la pierre angulaire du Sahara algérien en général et de Timimoun en particulier.

Comme chaque fin d'année, Timimoun, la perle du désert accueille des touristes aussi bien de l'intérieur du pays que de l'étranger. Elle est la région la plus prisée dans le Sud algérien par les touristes pour passer les vacances de fin d'année.

Une station incontournable en cette période. le tourisme saharien est le véritable poumon économique de cette belle ville. Timimoun est une commune de la wilaya d'Adrar en Algérie. Située entre le Grand Erg occidental, au Nord, et le plateau du Tademaït, au Sud, elle est la principale oasis de la région du Gourara.

Les auberges, les campings, les gîtes et hôtels qui affichent complet pour cette période de vacances de fin d'année, prouvent on ne peut mieux que Timimoun est toujours une ville attrayante.

Timimoun et ses environs offrent plusieurs possibilités pour meubler votre séjour. Sans voiture, vous pouvez vous pouvez balader dans le ksar de Timimoun à travers ses ruelles, et visiter la palmeraie et les foggaras.

Une virée à l'ex-hôtel Oasis rouge situé au centre-ville, vous permet d'apprécier l'architecture de cet édifice datant de 1920. Par voiture, un 4/4 de préférence, vous pouvez visiter le ksar Ighzer et sa grotte, la palmeraie des Ouled Saïd, Ksar Kali et aller sur les dunes de Thala pour apprécier le beau coucher du soleil. Trois grands évènements marquent la vie touristique et culturelle de cette perle du désert, les vacances de fin d'année, avec le réveillon, le festival de l'Ahlil et la fête du S'boue al Nabi qui attire en masse des touristes. L'hôtel Gourara, Ksar Massine, sont les deux principaux hôtels de la ville, qui affichent complet bien avant l'arrivée des vacances de fin d'année...C'est justement à l'hôtel Gourara que nous avons passé le réveillon 2017. Construit dans les années 1970, par l'architecte français Fernand Pouillon, l'hôtel Gourara, édifié à l'orée de la ville de Timimoun surplombe la luxuriante oasis de la ville de Timimoun.

Les niveaux en dégradés offrent de magnifiques terrasses recouvrant les chambres, «il est un très bel exemple d'adaptation d'un bâtiment dans son environnement».

L'hôtel Gourara, est considéré comme un joyau du patrimoine national, repris par la chaîne hôtelière El Djazaïr, il a été complètement rénové et modernisé dans un style qui harmonise tradition et modernité. Depuis les terrasses panoramiques et les balcons des chambres qui dominent la luxuriante palmeraie et les immenses dunes de sable vous pouvez admirer le fascinant coucher du soleil. Les dunes de sables rayonnent comme de l'or sous un soleil doux. La nuit du réveillon, l'hôtel et le restaurant affichaient complet. Un dîner gastronomique est offert à la clientèle composé essentiellement des gens du Nord, venus d'Alger, d'Oran, de Béjaïa entre autres...un dîner dansant, bien évidemment, animé par une troupe locale qui se relayait avec un DJ local. au dernier top, c'était minuit, et c'est l'explosion de joie des clients qui s'embrassaient et se souhaitaient bonne année mutuellement...très heureux, les clients ont fêté la nouvelle année jusqu'à très tard dans la nuit pour rejoindre enfin leurs chambres pour une bonne grasse matinée. Le lendemain au petit déjeuner, nous rencontrons Dda Mokhtar Belkacem, un amoureux de la nature, patron de l'auberge le Thaïs, une autre merveilleuse infrastructure touristique du Nord à 35 km sur la côte Ouest de Béjaïa. Il «troque» contre une semaine de vacances de fin d'année en cette belle région de Timimoun: «C'est la première fois que je voyage à l'intérieur de mon beau pays. J'ai fait toute l'Europe, presque, je passe mes vacances d'été en Europe particulièrement dans les pays de l'Est», dit-il tout en avouant qu'il ne connaît pas son beau pays. «J'ai décidé cette année de faire une belle virée au Sud, j'ai choisi Timimoun, pour ma première sortie franchement je suis émerveillé par l'accueil chaleureux et l'hospitalité de ses habitants... nous avons beaucoup d'atouts à faire valoir pour développer notre tourisme, notamment domestique», nous déclare-t-il, très ému.

L'expérience de passer le réveillon à Timimoun est intense, marquante et surtout émouvante...