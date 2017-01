APRÈS HÉSITATIONS ET MENACE SUR SON EXISTENCE Le concours Miss Kabylie aura lieu

Par Kamel BOUDJADI -

Il a failli disparaître, n'était-ce la volonté tenace de son organisateur, Mourad Aït Ahmed. Des difficultés en moyens de tous genres n'ont donc pas pu avoir raison de sa volonté de maintenir le cap. Le concours Miss Kabylie aura donc lieu le 12 janvier prochain. La manifestation qui s'impose désormais comme une tradition à part entière se tiendra au niveau de la salle des fêtes Palis Saïb le jour de Yennayer. Le propriétaire de la boîte organisatrice de cet événement culturel a annoncé auparavant sur sa page Facebook que des difficultés empêcheraient ce concours d'avoir lieu. Celui-ci, qui a mis en évidence des talents insoupçonnés dans la confection de la robe kabyle revient donc pour faire rayonner Yennayer, le premier jour de l'An berbère. Il se tient depuis sa création en 2005. Depuis ce jour-là, un grand nombre de lauréates ont été mises sous les feux de la rampe pour se lancer dans des aventures professionnelles intéressantes. Le concours a également joué un rôle prépondérant dans la mise en valeur de la haute couture et surtout de la robe kabyle. En fait, ce genre de concours est d'une importance capitale non seulement pour le paysage culturel mais surtout économique aux niveaux national et local. Le développement local repose sur des initiatives à même de générer de nouveaux créneaux d'investissement pour le développement. Dans ce genre d'initiatives, le créneau du tourisme est celui qui en bénéficie le plus. La robe kabyle, à titre d'exemple, est un créneau porteur pour peu que tous les moyens soient réunis pour une mise sur le marché de cet habit traditionnel combien aimé et adoré. Une grande communauté algérienne en général et kabyle en particulier, à l'étranger comme en Algérie, peut constituer un creuset important de clientèles. Les produits artisanaux sont largement porteurs dans ce secteur du tourisme. Les artisans locaux peuvent ainsi avec ce genre de concours élargir le cadre des débouchés de leurs créations. La robe kabyle peut, rien qu'elle uniquement, amorcer un élan vers le développement d'un créneau de vente national et mondial. Par ailleurs, notons que la région est d'une richesse extrême dans le domaine de l'artisanat. Rien qu'en matière d'habits, la wilaya de Tizi Ouzou abrite chaque année une fête nationale du tapis à Aït Hichem. La manifestation engendre un développement insoupçonné dans les ventes de ce produit qui commence même à s'exporter. Passer à l'international est l'objectif premier de tous les artisans qui espèrent développer leurs ventes et ainsi faire vivre leur savoir-faire hérité des anciens.Aussi, avec la multiplication des initiatives de ce genre, le concours Miss Kabylie et la fête du tapis d'Aït Hichem, c'est le secteur de l'artisanat qui enregistrera un véritable essor. Les spécialistes affirment à l'unanimité d'ailleurs que le développement de l'artisanat va de pair avec l'industrie touristique. D'aucuns estiment que cette dynamique ne peut être amorcée que si le champ des initiatives est ouvert aux connaisseurs et le concours Miss Kabylie en est justement un exemple édifiant.