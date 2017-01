VOEUX DE L'AMBASSADEUR DE FRANCE AUX ALGÉRIENS "Ensemble nous avons agi..."

Par Walid AÏT SAÏD -

Bernard Emié

Comme c'est devenu une tradition, l'ambassadeur de France a présenté ses voeux aux Algériens. En effet, Bernard Emié a enregistré un message vidéo posté sur les réseaux sociaux pour souhaiter une bonne et heureuse année aux Algériens. Il a profité de l'occasion pour rappeler les relations d'exception qui lient son pays à l'Algérie, qui se sont renforcés en 2016. «L'année qui s'achève aura été particulièrement riche et dense pour les relations algéro-françaises qui, sur la base du partenariat d'exception voulu par les présidents Bouteflika et Hollande, n'ont cessé de se diversifier dans tous les domaines», a-t-il dit avant d'insister sur la lutte antiterroriste que mènent les deux pays. «Ensemble nous avons agi pour contribuer au règlement des crises régionales et lutter contre le terrorisme, alors que la France a été de nouveau lâchement frappée le 14 juillet à Nice puis le 26 juillet à Saint-Etienne du Rouvray et qu'elle a reçu la solidarité et le plein soutien de l'Algérie et de son peuple. Je pense aujourd'hui à nos amis allemands frappés à leur tour à Berlin, sur un marché de Noël», a-t-il souligné. Bernard Emié n'a pas omis l'aspect économique en rappelant également le soutien de la France pour le renouveau industriel que mène le gouvernement. «Ensemble nous avons agi sur le plan économique pour développer des partenariats productifs et pour participer au soutien à la diversification industrielle de l'Algérie et à ses courageuses décisions économiques.» L'ambassadeur a tenu à conclure son message par un résumé de la coopération en matière d'éducation pour montrer l'intérêt qu'accorde son pays à la jeunesse algérienne. «Ensemble nous avons multiplié nos activités dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la mobilité humaine, avec des visites de très haut niveau. Plus de 6000 étudiants algériens ont rejoint les établissements d'enseignement supérieur français pour parfaire leur parcours avant de revenir en Algérie», a t-il conclu avec un large sourire.