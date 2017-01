AMAR GHOUL, PRÉSIDENT DU TAJ "Nous irons seuls aux législatives"

Le président du parti Tajamou Amel Al Djazair (TAJ), Amar Ghoul a affirmé, hier, à Alger, que son parti ne s'alliera à aucune autre formation politique avant les prochaines législatives auxquelles il participera «seul et avec ses candidats». Lors d'une conférence de presse tenue au siège de son parti, M.Ghoul a déclaré que «TAJ est structuré et présent sur tout le territoire national» affirmant «qu'il ne s'alliera à aucune autre formation politique avant les prochaines législatives auxquelles il participera seul et avec ses candidats». «TAJ n'est pas contre des alliances avec des partis politiques, qu'ils soient pro-gouvernementaux ou de l'opposition», a-t-il ajouté précisant que la seule condition est que ces alliances «visent à servir l'intérêt du pays et son édification et non pas l'atteinte à sa sécurité et sa déstabilisation». Il a indiqué dans ce contexte, que «des instructions ont été données pour permettre aux jeunes de représenter 80% des candidats» sur les listes du parti, appelant à «empêcher l'interférence de l'argent dans les listes électorales». Sur le plan économique, le président de TAJ a estimé que «la loi de finances 2017 «est intervenue dans une conjoncture particulière et que certaines mesures à caractère social ont été prises afin de préserver les grands équilibres du pays», ajoutant que la situation économique de l'Algérie «est difficile, mais pas catastrophique comme le prétendent certains». A ce propos, il a appelé le gouvernement à «accélérer la concrétisation des procédures relatives à l'investissement, notamment la lutte contre la bureaucratie pour faciliter les transactions bancaires aux entrepreneurs et à prendre des mesures rigoureuses pour mettre un terme à la spéculation des prix». Le président de TAJ a appelé en outre à «ne pas céder aux rumeurs alarmistes qui visent à entraîner la rue dans les grèves et les dérapages», estimant que de «tels actes sont à même, en cas d'accumulation, de conduire à de graves dérapages».