BORDJ BADJI MOKHTAR Un terroriste arrêté par l'armée

Un terroriste a été arrêté dimanche à Bordj Badji Mokhtar et deux abris pour terroristes ont été détruits à Boumerdès par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a appréhendé, le 1er janvier 2017 à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), le terroriste dénommé «S. Nassi», tandis qu'un autre détachement a détruit deux abris pour terroristes à Boumerdès (1ère Région militaire)», précise la même source. A Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un détachement de l'ANP «a arrêté un contrebandier de nationalité malienne à bord d'un camion chargé de 6,06 tonnes de denrées alimentaires, 2 800 litres de carburant et 2 250 litres d'huile de table». D'autre part, un détachement de l'ANP «a arrêté à In Guezzam (6e Région militaire) 15 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines, tandis que des unités de gardes-côtes ont déjoué, à Oran (2e Région militaire) et Annaba (5e Région militaire), des tentatives d'émigration clandestine de 37 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale», note la même source.