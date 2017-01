EXPLOSION D'UNE BOMBE ARTISANALE À MOUZAIA Un enfant tué et sept autres blessés

Un enfant de huit ans a été tué et sept autres blessés sont dans un état critique suite à l'explosion d'une bombe artisanale dans la région de Rihane à Mouzaïa, à Blida. Les victimes, âgées entre 7 et 10 ans, ont été évacuées vers les hôpitaux de Mouzaïa et Frantz-Fanon de Blida. Les enfants auraient trouvé, hier, vers 11h, une bombe en forêt avant de la transporter avec eux. La bombe a explosé peu après midi à proximité des habitations.