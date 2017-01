ELLE TRIPLERA SES CAPACITÉS DE STOCKAGE D'ICI 2020 Naftal aura une autonomie d'un mois

Par Abdelkrim AMARNI -

Malgrés la hausse des prix, les volumes des carburants vendus n'ont pas baissé.

La Société nationale de transport des produits pétroliers (Naftal) table sur une autonomie nationale de stockage en carburants de 30 jours, soit un volume de 2,1 millions de m3 à l'horizon 2020, contre 10 jours d'autonomie pour un volume de 0,7 million de m3 actuellement, soit le triple de ses capacités actuelles. C'est ce qu'a indiqué hier, à Alger, le directeur de planification, de stratégie et d'économie de cette entreprise, Mohamed Benchoubane.

Avec la mise en oeuvre d'une politique économique adéquate par un personnel compétent avec les moyens dont elle dispose fait de Naftal «un levier de stabilité aux mains de l'Etat», a indiqué M. Benchoubane.

Il a cité l'organisation récente d'un «brainstorming» qui se voulait une «halte nécessaire» pour réfléchir, ente autres, aux demandes croissantes de la clientèle.

Naftal a en effet, selon un bilan présenté hier à Alger par les responsables de cette entreprise, enregistré une «stabilisation des volumes vendus en carburants en 2016» par rapport à l'année 2015, accompagnée d'une «hausse du chiffre d'affaires», qui a augmenté à 380 milliards de dinars en 2016 contre 333 milliards de DA en 2015.

Ces résultats réconfortants en ces temps de crise, concernent notamment le volume des carburants et des autres produits pétroliers commercialisés par Naftal.

En ce rendez-vous annuel, auquel assistaient le P-DG du groupe Sonatrach, Amine Mazouzi et le P-DG de Naftal, Hocine Rizou, un plan de développement et de modernisation de la société à l'horizon 2030, a été présenté à l'ensemble de cadres de Naftal, une entreprise à la recherche permanente de «performance continue» et une mise à niveau réussie grâce à «l'engagement de ses travailleurs». Des investissements «hautement stratégiques» ont permis une augmentation des capacités de stockage, priorité à laquelle s'est arrimée Naftal dont le souci est de répondre à la demande croissante du marché.

Le bilan fait apparaître aussi que le meilleur investissement de l'heure reste «la valorisation des ressources humaines», à travers notamment la formation dans deux centres opérationnels à Oran et Khroub.

Le bilan montre également que les capacités de stockage atteindront en 2020, 30 jours de sécurité avec 2,1 millions de tonnes contre 10 jours actuellement avec 0,7 million de tonnes seulement.

Le développement du transport par canalisations, pour l'augmenter à 70%, est également concerné par cette nouvelle approche de l'entreprise, «mûrement réfléchie» qui recense 2 258 stations-service de distribution de carburants et 3600 unités de transport terrestre de carburants. En réduisant les coûts de transport, Naftal entend engranger des gains substantiels, a-t-on expliqué.

La rénovation des stations-service a atteint le taux de 80%, a-t-on affirmé et «l'augmentation des prix est plutôt fiscale qu'émanant de Naftal». Il a été par ailleurs annoncé que le bilan du secteur GPL est très positif et que des centres de conversion de gaz allaient être ouverts en direction de l'Ansej qui a déjà formulé une trentaine de demandes.

Dotée d'un capital social de 15,65 milliards de dinars, cette filiale à 100% de Sonatrach emploie actuellement plus de 31 000 travailleurs.