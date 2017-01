RÉGIONS DU SUD ET DES HAUTS-PLATEAUX Comment rattraper les disparités territoriales

Par Ali TIRICHINE -

En décrétant que de nouvelles circonscriptions administratives seront créées dans les Hauts-Plateaux, le gouvernement veut veiller à finaliser les textes d'application des lois promulguées dans le cadre des réformes politiques initiées par le président de la République.

Dans cette perspective, il sera entrepris la mise en route graduelle du nouveau découpage territorial, pour mieux prendre en charge les impératifs du développement local et rapprocher l'administration des citoyens, notamment dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux. Cette dynamique permettra, selon le plan d'action du gouvernement de 2014 de rattraper les disparités entre les collectivités territoriales et de renforcer les pouvoirs locaux à travers l'avènement de l'intercommunalité et la clarification de leurs compétences. Elle s'inscrit dans une vision de prise en charge efficace des besoins de développement des populations et de renforcement de la démocratie locale. Cet effort sera accompagné par des mesures de renforcement des collectivités territoriales en moyens humains et matériels pour leur permettre de jouer plus efficacement leur rôle d'impulsion du développement local et de fourniture de prestations de qualité. A ce titre, il sera procédé à la modernisation de la gestion budgétaire des collectivités locales et à la poursuite du programme de renforcement des moyens d'intervention des collectivités locales destinés notamment à l'hygiène du milieu, à l'entretien de la voirie, des espaces verts et du mobilier urbain. Il y a aussi le renforcement et l'amélioration de l'encadrement des collectivités locales et la généralisation de la formation des élus locaux et des personnels administratifs des communes et de l'administration générale de la wilaya. L'objectif du gouvernement consiste aussi à poursuivre l'action de réhabilitation et de renouveau du service public et à garantir son adaptation continue à son environnement et à l'évolution des besoins et des attentes des usagers, ce qui permettra le rétablissement et le renforcement de la confiance entre le citoyen et l'administration et, partant, la restauration de la crédibilité et de l'autorité de l'Etat. Les mesures prises mettront en conformité l'action des pouvoirs publics par rapport aux exigences d'un Etat de droit pour éradiquer toute forme d'abus et de dépassement qui nourrissent la corruption et les sentiments d'exclusion, d'injustice et de marginalisation. Le gouvernement veut aussi renforcer la concrétisation des principes de bonne gouvernance et d'amélioration constante de la qualité du service public à travers l'amélioration de la couverture en matière de police de proximité et ce, par le renforcement des structures de sûreté urbaine. Le développement de l'administration électronique par l'introduction et la généralisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication et le lancement effectif du projet de carte nationale d'identité électronique et biométrique font partie de ce programme.