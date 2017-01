TIZI OUZOU Aucun commerçant n'a baissé rideau

Par Aomar MOHELLEBI -

«Nous rassurons la population qu'il a été décidé de l'annulation de la grève, ainsi que de la marche initialement prévue le lundi 2 janvier 2017», soulignent les commerçants.

Contrairement à ce qui était appréhendé et colporté même par certains médias électroniques et sur les réseaux sociaux, aucune action de grève des commerçants n'a été constatée, hier, dans toute la wilaya de Tizi Ouzou. Bien au contraire, la ville de Tizi Ouzou était très animée, hier 2 janvier, jour de reprise après le week-end et la fête du jour de l'An. La rumeur quant à une éventuelle observation d'une grève illimitée par tous les commerçants de la wilaya de Tizi Ouzou à compter du 2 janvier a été entretenue par des parties malveillantes, visant à semer la zizanie et à créer un climat d'instabilité et de peur chez les citoyens.

Les commerçants de Tizi Ouzou ont tenu une assemblée générale, vendredi dernier à la Maison de la culture Mouloud Mammeri, afin d'annoncer encore officiellement qu'il n'y avait pas de grève en perspective pour le 2 janvier. Dans ce sillage, le collectif d'appui à la microentreprise (Came) de la wilaya de Tizi Ouzou a même rendu public un avis, samedi, dans lequel il apporte toutes les précisions nécessaires sur cette question. Dans l'avis en question, la Came qui a initié la création du collectif des associations professionnelles de la wilaya a indiqué qu'il n' y a plus lieu d'organiser des actions de protestation compte tenu du fait que toutes leurs revendications ont été satisfaites.

C'est le cas notamment concernant l'exigence inhérente au départ du directeur de la Casnos de la wilaya de Tizi Ouzou ainsi que son adjoint, chargé du contentieux mais aussi du maintien du seuil minimum de cotisation qui est de l'ordre de 32.400 DA sans distinction d'activité. Les concernés se sont aussi réjouis du fait que d'autres revendications aient été satisfaites «A cet effet, nous tenons à informer l'ensemble des commerçants, transporteurs, agriculteurs et artisans de la wilaya et à rassurer la population qu'il a été décidé de l'annulation de la grève, ainsi que de la marche initialement prévue le lundi 2 janvier 2017», soulignent les commerçants.