POUR BOOSTER LE DÉVELOPPEMENT À TIZI OUZOU Le wali convie les investisseurs à une rencontre

L'annonce a été faite sur les ondes de radio Tizi Ouzou où le premier responsable de la wilaya a tenu à faire remarquer que le rythme d'avancée des chantiers n'est pas du tout satisfaisant.Aussi, pour booster cette cadence somnolente, plusieurs décisions ont été prises. D'abord, il y a lieu de signaler que les investisseurs qui ont bénéficié d'assiettes foncières dans les zones d'activités sont appelés à lancer leurs projets dans des délais courts. Une instruction judiciaire est prévue d'ailleurs pour contraindre les récalcitrants à faire avancer leurs projets. Toutefois, prenant en compte les contraintes signalées par ces derniers, Mohamed Bouderbali a annoncé la mise sur pied d'une commission qui sera chargée de trouver en commun accord des solutions aux problèmes que rencontrent les investisseurs sur le terrain. En second lieu, avant la tenue de la rencontre et les instructions judiciaires, la commission rendra des comptes régulièrement au premier responsable de la wilaya. Les décisions seront prises pour instruire la justice une fois que les propositions de solution émises par la commission n'auront pas eu l'effet escompté.Aussi, la rencontre prévue réunira sans nul doute l'ensemble des investisseurs de la wilaya. C'est en quelque sorte un grand forum où seront débattues les questions de l'économie locale. Et c'est justement, un grand coup de pied qu'il faut donner dans la fourmilière. Les retards dans l'avancée des projets sont flagrants et surtout dramatiques. Jusqu'à hier, seulement un nombre limité des projets inscrits au titre de la wilaya sont en activité. La paralysie est quasiment générale.Toutefois, avant les résultats de la commission, le premier responsable de la wilaya a une idée sur les causes profondes. Il n'ignore certainement pas les raisons de ces retards qui font de la wilaya la championne en la matière. Tout d'abord, Mohamed Bouderbali, devant le micro de la radio, a mis le doigt sur le plus grand mal de la wilaya, les oppositions. Ces dernières, à elles seules, bloquent un grand nombre de projets structurants. Les exemples sont légion. En effet, récemment, l'axe Draâ Ben Khedda-Oued Ksari de la pénétrante qui reliera la wilaya à l'autoroute Est-Ouest via Draâ El Mizan s'est vu paralysé par l'opposition de citoyens qui ont stoppé net les machines.Ainsi, la rencontre prévue est d'une importance capitale pour le développement de la wilaya de Tizi Ouzou. Les responsables de tous les secteurs et des administrations seront face aux investisseurs qui viendront sans nul doute pour exposer les problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. En plus de ces oppositions qui nécessitent vraisemblablement un traitement intensif qui inclura le travail scientifique de sociologue, la wilaya souffre également du manque de foncier. Son relief escarpé rend difficile l'accélération de la cadence des travaux des chantiers, mais il ne les rend pas impossible. Le relief escarpé peut être un frein, mais peut également s'avérer une richesse pour peu que l'exploitation soit réfléchie. Des pays faits entièrement de reliefs escarpés comme le Japon sont aujourd'hui des leaders dans tous les domaines de l'industrie. Enfin, notons que le wali Mohamed Bouderbali a, dès son installation à la tête de la wilaya, il y a quelques mois seulement, instruit tous les directeurs pour travailler en commun dans une démarche novatrice afin d'enlever toutes les embûches devant l'investissement et le développement de la wilaya.