NOUREDINE BEDOUI AVERTIT À PARTIR DE GUELMA "La menace terroriste nous guette"

Par Notre envoyé spécial à Guelma Abdellah BOURIM -

Nouredine Bedoui ministre de l'Intérieur

«Les choses vont changer en 2017 pour le bien et le meilleur de l'Algérie.»

Echéances électorales, stabilité, grèves, la relance de la machine économique, tels sont les messages de Nouredine Bedoui ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, pour l'année 2017, lors de sa visite de travail de deux jours entamée hier à Guelma. Pour le premier policier du pays, l'enjeu est énorme et les défis à relever son nombreux.

Le défi premier et majeur en 2017 pour l'Algérie sera de préserver sa sécurité et sa stabilité face aux menaces terroristes, a affirmé hier, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui. Répondant aux questions de journalistes en marge de l'inauguration du siège de la daïra d'Héliopolis dans le cadre de sa visite dans la wilaya, le ministre a indiqué que «les menaces terroristes existent au regard de la situation qui prévaut dans certains pays voisins». Soulignant que tous les pays font face à la menace terroriste, Bedoui a indiqué qu'il était nécessaire de dire la vérité, conformément aux orientations du président Bouteflika. Le ministre a relevé que durant 2016, des quantités considérables d'armes et de munitions de guerre ont été saisies et plusieurs dizaines de terroristes ont été éliminés grâce aux efforts et à la vigilance des services de sécurité à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP). La menace sur la sécurité et terroriste existe mais la détermination du gouvernement et des institutions constitutionnelles et sécuritaires est «plus forte que cette menace», a assuré le ministre. «L'Algérie qui s'apprête à organiser des élections législatives et locales durant cette année a besoin de sécurité et de stabilité pour mettre en place les conditions nécessaires à la réussite de ces rendez-vous», a ajouté M.Bedoui. Sur le plan économique, le ministre de l'Intérieur estime que les décisions prises par le gouvernement pour faire face à la crise économique, engendrée par la chute brutale des cours du pétrole sur le marché international, exigent la réduction des dépenses de l'Etat qui engage des réformes importantes sans toucher aux secteurs sensibles. Pour le ministre, il est temps d'encourager les initiatives libres en ouvrant «la voie aux entreprises privées» comme moteur de la création de richesse et d'emploi pour se détacher graduellement de cette dépendance aux hydrocarbures. Pour cela, Bedoui affirme que la nouvelle stratégie adoptée par le gouvernement et la batterie de mesures qui l'a suivie permettront de résoudre les contraintes que rencontrent les chefs d'entreprises liées aux problèmes administratifs pour booster la machine du développement économique en panne. Selon le ministre de l'Intérieur, si les décisions prises dans ce sens, sont qualifiées de «positives» et en faveur des opérateurs économiques «d'autres arrivent progressivement dans l'avenir pour l'entreprise tout en préservant l'intérêt suprême du pays», a-t-il souligné.

Pour que «la liberté d'entreprendre soit respectée comme une condition primordiale pour l'émergence économique», «c'est le temps de l'entreprise et les talents des régions pour une synergie territoriale afin d'arriver à la diversification de l'économie nationale. «Impulser le mouvement positif et offensif des entreprises algériennes et les accompagner pour relever le défi de la transition économique.» «Mais comment impulser le développement économique des entreprises marquées par un déficit accru en matière de ressources humaines et les importations?»

Selon le premier policier du pays, la sécurité et la stabilité sont des facteurs importants pour le développement économique et social du pays et amorcer une véritable relance économique, «les entreprises ne peuvent évoluer que dans un environnement favorable». «Nous allons travailler tous ensemble pour l'émergence d'une économie nationale productive à la hauteur des aspirations de la société.» Bedoui n'a pas manqué cette occasion pour lancer quelques messages à l'encontre des partis politiques et de certaines voix qui se sont élevées récemment pour «dénoncer la politique du gouvernement et tentent de semer la zizanie au milieu des citoyens». Selon Bedoui l'administration a réuni toutes les conditions favorables pour le bon déroulement des prochaines échéances électorales et c'est à ces derniers de montrer leur capacité de mobiliser les citoyens et de les convaincre à participer massivement aux prochains rendez-vous. «La participation des citoyens aux élections exige une implication massive des partis politiques. L'abstention des citoyens s'explique, selon M.Bedoui, par l'absence de culture politique chez le citoyen.» L'Algérie est dans une situation difficile et nous devons tous participer à l'opération de sauvetage», a-t-il appelé. Pour le ministre de l'Intérieur «les choses vont changer pour le bien et le meilleur de l'Algérie dont l'économie est en cours de «transformation». Le potentiel existe, «nous devons exploiter tous les moyens pour garantir la stabilité et la sécurité du pays comme priorité».