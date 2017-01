ONCOLOGIE La formation des spécialistes en ligne de mire

Par Ali TIRICHINE -

Des oncologues, des radiothérapeutes et des urologues seront en formation à Alger pour améliorer la prise en charge des patients.

La Société algérienne de formation et de recherche en oncologie (Safro) que préside le Pr Adda Bounedjar organise les 6 et 7 janvier à Alger un master class maghrébin qui regroupera des oncologues, des radiothérapeutes et des urologues.

Cette formation médicale qui s'étalera sur deux jours sera encadrée par des experts algériens et étrangers.

Plus de 1500 nouveaux cas de cancer de la prostate ont été diagnostiqués en Algérie en 2015, selon le Pr Adda Bounedjar. Tirant la sonnette d'alarme face à la progression de cette maladie en Algérie, il a souligné la nécessité du dépistage précoce de ce type de cancer, le plus fréquent chez les hommes de plus de 50 ans.

Le cancer de la prostate fait partie des cinq types de cancer les plus répandus dans le monde, a-t-il ajouté précisant que les facteurs de risque de cette pathologie sont le tabagisme, la consommation d'alcool et une mauvaise hygiène alimentaire.

Pour cet oncologue de renom, la pratique du sport et un régime alimentaire sain et diversifié sont de nature à renforcer la prévention contre la maladie.

Dans le cadre de la prévention, une course de sensibilisation contre le cancer de la prostate a été organisée en décembre dernier au Parc zoologique de Ben Aknoun en collaboration avec l'association Nour Doha, l'Association des urologues privés, l'association sportive des médecins d'Alger.

La présidente de l'association Nour Doha, Kacemi Samia, a soutenu que la course contre le cancer de la prostate qui s'est déroulée sur une distance de 4 km en était à sa 2e édition.

Plus de 600 personnes toutes tranches d'âges confondues (6-78 ans) y ont pris part a-t-elle fait savoir expliquant que cette initiative avait pour but de sensibiliser à la nécessité du dépistage du cancer de la prostate et d'ancrer une culture de prévention à travers la pratique du sport.

Selon elle, le cancer de la prostate est le second type de cancer mortel pour les hommes de plus de 50 ans après celui du poumon.

Les campagnes de sensibilisation organisées dans le sud du pays ont permis de diagnostiquer de nombreux cas et à un stade très avancé du cancer de la prostate et du sein que les patients n'avaient pas conscience en l'absence du dépistage, a-t-elle déploré.

L'association a organisé une campagne de sensibilisation à In Salah, dans la wilaya de Tamanrasset pour le dépistage de différents types de cancer.

La réalisation des objectifs de lutte contre le cancer nécessite une mobilisation collective de l'ensemble des acteurs, a souligné le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf. «Nous sommes tous engagés dans la réalisation de ces objectifs, de cette mobilisation collective et son appropriation par tous les acteurs dépendra de la réussite du Plan cancer qui permettra de mieux soigner plus de malades et d'empêcher d'autres de le devenir», a indiqué Boudiaf, en 2016 à l'ouverture des travaux du séminaire consacré à la restitution des résultats des travaux des registres du cancer.