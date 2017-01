ELLE OUVRE SES PORTES AUJOURD'HUI une foire en miel à tizi-ouzou

Par Kamel BOUDJADI -

Des normes mondiales de professionnalisme qui permettront de s'insérer sur les places marchandes internationales.

Cette foire qui est à sa troisième édition, regroupera, selon les organisateurs, quelque 30 apiculteurs de la wilaya de Tizi Ouzou.

Une foire dédiée au miel du Djurdjura se tient à partir d'aujourd'hui 4 janvier au niveau de la place de l'ancienne mairie de la ville de Tizi Ouzou. Cette manifestation économique qui se poursuivra jusqu'à vendredi 13 du même mois est organisée en partenariat entre la coopérative agricole polyvalente de Tizi Ouzou, la direction et la chambre de l'agriculture, la Chambre de l'artisanat et des métiers ainsi que l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou.

Cette foire qui est à sa troisième édition regroupera, selon les organisateurs, quelque 30 apiculteurs de la wilaya de Tizi Ouzou. Ils viendront exposer leur miel ainsi que les produits du miel qui sont d'une diversité extraordinaire. L'occasion sera également mise à profit par les producteurs pour se rencontrer et échanger leurs expériences. Des initiatives qui seront, sans nul doute, bénéfiques pour la filière qui n'en sera que plus renforcée. Les organisateurs, regroupés dans l'association des apiculteurs du Djurdjura, ajoutent que ces initiatives créeront une dynamique autour du produit tout en créant une synergie entre tous les intervenants du secteur agricole. En effet, la présence sur place des directions concernées et des élus de l'APW n'est pas fortuite. Bien au contraire, elle renforcera les liens pour un travail en commun dans le sens du développement de la filière qui est en pleine expansion. La production de miel dans la wilaya, malgré les difficultés qui demeurent encore grandes, est allée en hausse ces dernières années. Les raisons en sont multiples. La plus importante réside en fait dans les formations dont bénéficient régulièrement les apiculteurs. Ces dernières leur offrent un niveau de professionnalisme à même de porter la production à des seuils approchant les normes mondiales. Des normes mondiales de professionnalisme qui permettront par ailleurs aux apiculteurs de produire un miel capable de s'insérer sur les places marchandes internationales. Des conditions draconiennes en matière de qualité sont exigées pour évoluer dans un univers concurrentiel sans pitié pour les petits. C'est pourquoi, les foires comme celle qui commence aujourd'hui à Tizi Ouzou sont d'un apport considérable dans la perspective de passer à l'international même si en définitive la présence des producteurs nationaux, seule, ne suffit pas. Aujourd'hui, avec les moyens disponibles, la volonté de l'Etat de développer le secteur et la présence de professionnels au niveau encadrement, le temps est arrivé pour inviter des producteurs d'autres pays à venir prendre part à des foires nationales. C'est le meilleur moyen d'accrocher les expériences de géants mondiaux dans la production de miel. Et il en existe beaucoup. En effet, sur les places marchandes internationales, des miels venus de tous les continents se battent pour une clientèle toujours plus exigeante en matière de prix et de qualité. Le miel californien est aujourd'hui dominant, mais il y a de sérieux concurrents à l'instar du miel de jujubier produit au Yémen. Une variété de miel de luxe trop chère mais qui est considérée comme la plus ordinaire dans notre pays. Pourtant, notre Sahara est un énorme gisement de miel de jujubier. La technique de la transhumance permet sa production à des quantités à même de l'exporter et de concurrencer les meilleurs du monde. Enfin, rappelons aussi que les apiculteurs de la wilaya font face à de multiples problèmes. L'année dernière, la production à été réduite de moitié par un phénomène naturel lié aux cycles des pluies.Une grande proportion du rucher local s'est cristallisée réduisant de moitié la production de miel.