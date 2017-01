VILLE ET VILLAGES LES PLUS PROPRES Pourquoi pas un concours national?

Par Kamel BOUDJADI -

Une prime de participation est réservée donc à tous les villages participants

La dernière édition a consacré l'un des plus beaux villages de la wilaya de Tizi Ouzou... Le village natal du grand artiste Chérif Kheddam.

Le concours Rabah Aïssat qui est à sa sixième édition, cette année, commence à susciter l'intérêt de plus en plus grandissant des villages des autres wilayas. Mais, hélas, cette initiative est, pour l'instant restreinte à la wilaya de Tizi-Ouzou. Aujourd'hui, beaucoup de villages réclament un concours du même genre dans leurs wilayas respectives mais pas uniquement.

Le concours peut acquérir une dimension nationale. Les pouvoirs publics peuvent en effet prendre en charge cette initiative pour en faire une tradition nationale pour la préservation de l'environnement et surtout du cadre de vie des populations. Tous les indicateurs montrent que l'initiative est d'un apport considérable pour la préservation du cadre de vie des villages et des quartiers. En observant, comme exemple, les villages qui ont gagné ce concours dans la wilaya de Tizi Ouzou, il devient en effet clair que les citoyens peuvent se prendre en charge avec les moyens les plus simples. Des villages ont pu améliorer leurs conditions environnementales et autres en l'espace de quelques années seulement allant jusqu'à être lauréats du concours Rabah Aïssat. Les exemples sont légion. La dernière édition a consacré l'un des plus beaux villages de la wilaya de Tizi Ouzou... Le village natal du grand artiste Cherif Kheddam. Bien avant lui, des localités jusque-là inconnues ont émergé pour donner l'exemple de la propreté, mais surtout de la possibilité de se prendre en charge pour peu que les pouvoirs publics s'y mettent. Zouvga, le village le plus propre lors de la première édition puis Iguersafen puis Timizart et enfin l'année passée, Boumessaoud, un petit village perché sur les monts du Djurdjura.

Comme encouragement à ces villages qui travaillent d'arrache-pied pour relever le défi, les organisateurs du concours ont réservé une enveloppe financière aux vainqueurs.

Mieux encore, la dernière version aura vu le ministre accorder une autre enveloppe de 10 milliards de centimes au village le plus propre. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Dr Mesella, président du jury du concours et membre de la commission environnement et santé de l'APW de Tizi Ouzou a relevé l'intérêt grandissant des villages pour ce concours.

D'ailleurs, ajoute-t-il, les pouvoirs publics promettent de gratifier ce concours d'un autre prix d'encouragement.

Une prime de participation est réservée donc à tous les villages participants au coté du prix pour les lauréats. Enfin, après tout ces succès successifs construits d'année en année et l'intérêt grandissant d'aucuns appellent à donner à ce concours sa dimension nationale pour que tous les villages d'Algérie aient la chance de relever le défi. En faire un concours national permettra d'élargir la base de villages qui aiment se prendre en charge pour un meilleur environnement. Cela est même un moyen de vulgariser la culture environnementale dans notre pays. Cela ne sera que plus bénéfique pour toute l'Algérie. .