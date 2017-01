LE NOUVEAU CODE DE LA ROUTE ADOPTÉ Talai promet de sévir

Par Nadia BENAKLI -

bientôt le permis à points

La nouvelle tarification des transports sera dégagée à la lumière des augmentations des prix des carburants.

«La loi sera appliquée dans toute sa rigueur pour mettre fin à l'hécatombe sur nos routes», a déclaré le ministre des Transports et des Travaux publics. Intervenant hier à l'issue du vote du projet de loi par les membres de l'Assemblée populaire nationale, Boudjema Talai s'est engagé à veiller à l'application des nouvelles dispositions de la loi pour mettre un terme au phénomène des accidents de la circulation qui engendrent des pertes humaines et matérielles chaque année. Ce projet qui modifie et complète la loi 01-14 de 2001, vise principalement, selon lui, à endiguer le phénomène de l'accidentologie qui a atteint un seuil alarmant ces dernières années. Les députés ont voté à l'unanimité ce projet de loi qui prévoit, entre autres, l'instauration du permis à points et le durcissement des sanctions contre les contrevenants. Sur les 12 amendements introduits par les députés, la commission a retenu sept amendements. Ainsi, le port de la ceinture de sécurité sera obligatoire pour les passagers des places arrière des véhicules. La Commission des transports et des télécommunications de l'APN a également retenu l'obligation d'un siège enfant en cas de transport de bébé, sans quoi les contrevenants sont passibles d'une amende de 5000 DA. Les infractions au Code de la route peuvent aller jusqu'à 5000 dinars d'amende en cas d'excès de vitesse ou d'absence des feux de signalisation. Jugées «excessives» par certains députés, le ministre a précisé que le seuil maximum des amendes est de 5000 DA et que ces amendes concernent les infractions du quatrième degré. Selon lui, ces amendes peuvent même atteindre parfois les 7000 DA en cas de non-payement dans les délais fixés. Le ministre s'est engagé devant les députés à renforcer cette loi par des lois organiques pour faciliter son application sur le terrain. Dans son rapport, la commission parlementaire a insisté sur la qualité de formation en modernisant davantage les programmes et le niveau des encadreurs pour rendre l'examen du permis de conduire plus valide. Sur ce point, le ministre avait annoncé que les conditions d'obtention du permis de conduire et la formation des encadreurs des auto-écoles étaient en cours de révision afin de réduire les accidents de la route causés par l'élément humain. Un arrêté ministériel a été élaboré en coordination avec le ministère de l'Education nationale pour intégrer l'éducation routière dans les écoles. Interpellé par ailleurs sur les éventuelles augmentations des tarifs de transport par certains taxieurs, le ministre a expliqué que des consultations seront lancées prochainement avec les différents intervenants dans le secteur pour étudier cette question. Le ministre a fait savoir que la nouvelle tarification des transports sera dégagée à la lumière des augmentations des prix des carburants tout en prenant en considération le pouvoir d'achat des citoyens. Sur les transporteurs qui ont déjà procédé à des augmentations, le ministre a qualifié ces augmentations d'illégales tout en promettant de sévir. Talai, qui s'exprimait en marge de la séance de vote a invité les citoyens à signaler auprès des directions des transports ou des postes de police les transporteurs qui n'ont pas respecté la loi.