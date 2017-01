LE PT APPELLE À LA VIGILANCE M.Taâzibt estime qu'il s'agit d'une manipulation de l'étranger qui vise à déstabiliser le pays.

Par Nadia BENAKLI -

Le Parti des travailleurs met en garde contre une éventuelle explosion sociale. Le député Ramdane Youcef Taâzibt a saisi l'occasion de son intervention hier au vote du projet de loi sur le Code de la route pour transmettre un message clair aux citoyens.

«Il ne faut pas répondre aux appels anonymes qui poussent les gens à sortir dans la rue», a-t-il affirmé en faisant allusion aux événements que connait la wilaya de Béjaïa durant les dernières quarante-huit heures. M.Taâzibt estime qu'il s'agit d'une manipulation de l'étranger qui vise à déstabiliser le pays.

«Nous avons vu la couverture des chaînes étrangères», a-t-il dit en précisant qu'il y a des tentatives de créer la fitna.

Tout en reconnaissant que la loi de finances contient des dispositions suicidaires, le représentant du PT soutient qu'il ne faut pas tomber dans le piège en jetant de l'huile sur le feu.

Le parti de Louisa Hanoune appelle les citoyens à la retenue. Pour lui, rien n'est trop tard.

La solution réside dans le retrait de certaines dispositions de la loi de finance. «Nous appelons le gouvernement à répondre d'une manière intelligente et ce, en corrigeant certaines dispositions de la loi de finances 2017», a-t-il affirmé.

Y a-t-il une possibilité d'annuler des disposition alors que cette loi a été votée et parue au Journal officiel? Notre interlocuteur répond par l'affirmative.

«Oui, nous pouvons revenir sur certaines décisions si nous voulons sérieusement éviter la colère sociale et prendre en considération l'intérêt national», a-t-il clarifié en citant entre autres l'intervention du chef de l'Etat concernant la loi sur les hydrocarbures en 2005.