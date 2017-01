LAGHOUAT ET IN GUEZZAM 4 terroristes neutralisés

Deux dangereux terroristes ayant rejoint les groupes terroristes respectivement en 1995 et 1996, ont été éliminés lundi dernier à Laghouat par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) en coordination avec les services de la Sûreté nationale, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l'exploitation efficace de renseignements, un détachement combiné de l'ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont éliminé, lundi soir, à la cité Chettite à Laghouat (4e Région militaire) deux dangereux terroristes», note la même source. «Il s'agit des criminels 'B.El-hadj Aïssa'' alias 'Mokdad El-herdi'' et 'N.Mebarek'' dit 'Al-Ansari'', qui avaient rallié les groupes terroristes respectivement en 1995 et 1996», précise le communiqué, ajoutant que cette opération a permis de récupérer «deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq chargeurs garnis, un poste radio et une paire de jumelles».

Lors d'une patrouille près de la bande frontalière algéro-malienne, un détachement de l'ANP relevant du Secteur opérationnel d'In Guezzam «a appréhendé, le 1er janvier 2017, deux terroristes de nationalité algérienne et un trafiquant d'armes de nationalité étrangère à bord d'un véhicule tout-terrain, en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions, 150 grammes de dynamite et des moyens de détonation».