BEDOUI À PROPOS DES ÉVÉNEMENTS DE BÉJAÏA "Les commerçants ont été forcés de baisser rideaux"

Par Abdellah BOURIM -

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales

Le gouvernement peine à éteindre la grogne sociale. La loi de finances 2017 et les mesures de rigueur introduites dans ce texte enflamment le front social et le gouvernement a qualifié ses décisions d'irrévocables, les citoyens de leur côté continuent dans la mobilisation pour contrer la loi de finances 2017 et le programme de rigueur adopté par le gouvernement pour équilibrer le budget de l'Etat.

Le front social en ébullition depuis déjà plusieurs mois, il suffit d'une grève des commerçants dans la wilaya de Béjaïa pour que la situation prenne de nouvelles dimensions inquiétantes. La manifestation de rue a vite tourné à l'affrontement entre protestataires et forces antiémeute. Des biens immobiliers et des voitures ont été saccagés. Hier, lors de sa visite d'inspection dans la wilaya de Guelma, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales a réagi hier, au mouvement de grève, qu'a connu la wilaya de Béjaïa suivi par la confrontation entre les manifestants et les forces de l'ordre. Pour le premier flic du pays, la mission des institutions de l'Etat est de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Le gouvernement usera de tous les moyens pour garantir ce droit au citoyen d'exprimer sa voix d'une manière démocratique et responsable, «mais avec un comportement violent». «Il n'est pas question de permettre la pérennité de cette situation, certaines parties tentent d'imposer leur vision par tous les moyens même avec le recours à la violence ce qui est inacceptable. La loi est claire, la sécurité des citoyens et de leurs biens est une mission de l'Etat.»

Le gouvernement a été à la surprise totale, mais après les affolements de la journée d'avant-hier, les responsables politiques et sécuritaires estiment que la situation n'est pas aussi grave qu'ils le pensaient avant. «La journée des affrontements préoccupants, mais pas dramatiques». «Les forces de l'ordre ont réagi vigoureusement et contrôlent la situation», c'est la thèse officielle présentée, hier, par M.Bedoui.

Sans citer les noms des responsables de cette situation, le ministre de l'Intérieur accuse des forces «occultes» de vouloir déstabiliser le pays. «On ne comprend pas pourquoi ces manifestations contre l'érosion du pouvoir d'achat et les mesures introduites dans la loi de finances!», s'est-il interrogé. Pour le ministre de l'Intérieur, la thèse de la «manipulation» se précise. «Certaines parties ne cessent de semer la zizanie entre les citoyens en leur promettant un lendemain infernal avec la mise en vigueur de la loi de finances 2017.» Pour ce dernier, le citoyen ne sera pas touché par les mesures d'austérité introduites dans la loi de finances 2017 en raison du programme adopté par le gouvernement pour le soutien aux couches défavorables de la société.

Le premier flic du pays, indiquent que commerçants, ont été forcés de baisser les rideaux sous la menace, chose qui est inadmissible, l'Etat à travers ses institutions ne ménagera aucun effort pour le rétablissement de l'ordre. «Il faut faire prévaloir la conscience et la sagesse. Le désordre n'est pas en faveur du développement économique et social du pays»a-t-il appelé. Selon, M.Bedoui, «la situation en dehors de nos frontières est inquiétante. La menace persiste encore, certaines parties veulent profiter de cette situation en manipulant les citoyens pour sortir dans la rue pour leur permettre de réaliser leur projet diabolique.» Le citoyen a mille et une manières pour exprimer sa voix sans le recours à la violence, la fermeture de la voie publique est inacceptable et le gouvernement use de tous les moyens pour convaincre les citoyens à faire prévaloir la sagesse et de mettre l'intérêt du pays avant tout autre considération. Le ministre de l'Intérieur a sanctionné sa visite de travail dans la wilaya de Guelma par une rencontre avec la société civile.