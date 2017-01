SOUK AHRAS Ouverture de deux bibliothèques communales

Les espaces de lecture de la wilaya de Souk Ahras ont été renforcés par deux bibliothèques ouvertes dans les communes de Mechroha et au groupement d'habitation secondaire d'Aïn Senour (Henancha). Ces structures culturelles, réalisées dans le cadre du programme du fonds commun des collectivités locales (Fccl), ont été inaugurées par les autorités locales en présence des directeurs de la culture et de la jeunesse et des sports.

Ces infrastructures culturelles qui ont porté le nombre des bibliothèques à 21 dans la wilaya, ont été équipées et dotées d'un nombre important de livres de diverses spécialités, a précisé le directeur de la culture, ajoutant que ces deux nouvelles bibliothèques ont été raccordées au réseau Internet afin d'encourager les étudiants à «investir» les lieux et bénéficier des services offerts.

Durant les deux dernières années, neuf bibliothèques réalisées dans le cadre du programme des Hauts-Plateaux ont été équipées et ouvertes dans les communes de Taoura, de Sidi Fredj, de M'Daourouch, de Bir Bouhouche, d'Oum El Adhaim, de Terraguelt, de Souk Ahras, de Sefel Ouidan et d'Oued Keberit, a rappelé la même source.

Afin de renforcer ces espaces de lecture, un fond documentaire de 38 680 livres, toutes spécialités confondues, a été offert par le ministère de la Culture et réparti sur neuf bibliothèques, avec une moyenne de 2 684 titres pour chaque bibliothèque, a-t-on noté.

La même source a fait savoir, dans ce contexte, que 135 postes de travail destinés à assurer un encadrement et une meilleure gestion des bibliothèques communales relevant du secteur local de la culture, ont été ouverts début de l'année 2016, précisant que ces emplois ont été réservés aux techniciens supérieurs, aux archivistes et aux spécialistes en bibliothéconomie des communes concernées.

Le même secteur a connu également la réception, au chef-lieu de wilaya, d'une bibliothèque publique de lecture qui dispose d'une salle de lecture pour adultes de 250 places et une autre pour enfants (100 places), des salles Internet et d'archives notamment.

La cérémonie d'inauguration de ces deux nouvelles bibliothèques a été l'occasion de procéder au lancement de la manifestation baptisée «Ma bibliothèque, ma deuxième maison» initiée par l'association locale «Djoussour pour la culture» avec la collaboration de la bibliothèque principale de lecture publique.

Cette manifestation qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de mars prochain, vise essentiellement à inculquer l'amour de la lecture chez l'enfant, a indiqué de son côté le président de l'association Abdelghani Boumaâzaa.