ALI KEFSI, CHERCHEUR EN SCIENCES POLITIQUES, À L'EXPRESSION "l'opposition n'a aucune emprise sur la societé"

Par Amar INGRACHEN -

Dans cette interview express, Al Kefsi explique que le recours à l'émeute résulte de la rupture de canaux conventionnels de médiation, à savoir les partis politiques et les associations.



L'Expression: Les émeutes qui ont éclaté à Béjaïa et dans certaines autres régions du Centre viennent réaffirmer que la médiation politique est toujours en crise en Algérie. Est-ce bien le cas?

Ali Kefsi: On constate effectivement que le recours à la violence est courant ces derniers temps. Cette démarche qu'entreprennent nombre de groupes sociaux s'explique par deux éléments essentiels. Il s'agit, d'une part, de la faiblesse de structures conventionnelles de médiation, notamment les partis politiques et les organisations de la société civile et, d'autre part, de la nature du système politique algérien qui est plus prompt à satisfaire les revendications exprimées à travers des canaux informels que celles s'inscrivant dans des démarches pacifiques conventionnelles. Cette situation, quels que soient les objectifs de ceux qui oeuvrent à la pérenniser, illustre, comme vous le dites, une crise de médiation politique.



Pourquoi les organisations de la société civile et les partis politiques peinent à encadrer la société?

Depuis l'avènement du multipartisme, il n'y a pas de changement du pouvoir. C'est le même parti qui était aux commandes, à savoir le FLN, qui l'est toujours, même si, depuis 1997, il partage le pouvoir avec le RND. Une partie de la société a perdu confiance en ces partis et ne fait pas confiance aux partis de l'opposition. Elle considère que l'opposition qui n'a pas réussi à imposer une alternance au pouvoir, même au niveau des APC, ne peut pas prétendre à un rôle de médiation politique. De plus, dans son subconscient, cette partie de la société sait que seules les revendications qui s'expriment par la violence ont une chance d'aboutir. De fait, elle fait du recours systématique à la rue et à la violence un instrument de revendication et de pression sur les pouvoirs publics.



Dans tous les pays du monde, y compris dans les vieilles démocraties, il existe des mouvements sociaux qui échappent au contrôle des partis politiques. Pourquoi, chez nous, on pointe du doigt la classe politique qui n'aurait pas joué son rôle convenablement?

Il est vrai que même dans les pays démocratiques où la médiation politique est une réalité, il existe des mouvements sociaux spontanés qui échappent au contrôle des partis. En France, par exemple, la crise des banlieues en 2005 a surpris les sociétés politique et civile françaises. L'année passée, un large mouvement de contestation de la loi du travail a eu lieu. Il est vrai que ce mouvement a été encadré par la CGT et certains partis de gauche, mais les revendications étaient initialement parties de la base. Néanmoins, en France, en plus d'être une exception, ce genre de mouvement ne sont généralement possibles que quand l'opposition parlementaire est dans un posture très faible qui ne lui permet pas d'empêcher l'adoption de certaines lois. Or, en Algérie, le recours aux canaux non-conventionnels de revendications, notamment la fermeture des routes et des administrations publiques, est quasi systématique. C'est devenu un élément constitutif de la culture politique des Algériens. L'absence quasi totale de confiance entre, d'une part, la société et les partis politiques et, d'autre part, entre les citoyens eux-mêmes, a forgé cette culture politique qui repose fondamentalement sur le rejet de tout ce qui est conventionnel.



Beaucoup d'observateurs parlent de manipulations orchestrées par ceux qu'on appelle les barons de l'informel. Ceci peut-il être vrai selon vous? Cela voudrait-il dire que les motifs évoqués par les manifestants sont farfelus?

Je pense qu'il est inutile de parler de manipulations. Même si des manipulations existent, on ne peut pas nier que les augmentations des prix enregistrées ces derniers temps sont un motif valable pour qu'il y ait des mécontentements sociaux. Le mieux à faire serait d'essayer d'éviter que ces mécontentements ne se propagent au niveau national et de les convertir en initiative politique sérieuse et pragmatique.