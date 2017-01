LA PROTECTION CIVILE SE DOTE DE SIX NOUVEAUX HÉLICOPTÈRES Les pompiers prennent de l'altitude

Par Abdelkrim AMARNI -

Des femmes pilotes, formées en Angleterre et en Italie, font partie du staff héliporté.

Le directeur général de la Protection civile (PC), le colonel Mustapha Lahbiri, a indiqué, mardi soir à Béchar, que la dotation de sa structure en hélicoptères (au nombre de six) passait par un «processus nécessitant plusieurs modules».

Les six appareils, réceptionnés par les services de la PC, viennent renforcer les capacités de secours et de sauvetage lors des catastrophes naturelles, de feux de forêt notamment, et autres accidents. Cette acquisition passe par la formation des pilotes, des personnels techniques au sol et surtout la réalisation des infrastructures nécessaires comme les héliports.

En visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Béchar, la première en cette nouvelle année 2017 du DG de la PC, celui-ci vise à s'enquérir des conditions de vie et de travail des différentes catégories de personnels de la Protection civile, tant à travers la wilaya de Béchar que dans d'autres régions du pays.

Auparavant, le colonel Mustapha Lahbiri avait visité un poste avancé de la Protection civile à Ben-Zireg situé à 50 km au nord de Béchar et à proximité de la RN-6, créé récemment dans le but d'intervenir et de porter secours rapidement sur ce tronçon routier reliant le sud-ouest du pays au nord-ouest et, de là, les différentes régions du nord du pays.

Le colonel Lahbiri, qui a poursuivi hier mercredi sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, s'est enquis aussi des activités des postes avancés de Hammaguir dans la région d'Abadla (88 km au sud de Béchar) et de Boulaâdam localisé sur la RN-50 reliant Béchar à Tindouf, et visité plusieurs unités de la Protection civile dont celle de Taghit, Béni-Abbès et El-Ouata.

Cette dernière a été récemment réalisée et équipée par la wilaya dans le but de renforcer la couverture du territoire de la wilaya par la Protection civile. Elle enregistre actuellement un taux de 85% d'avancement de ses travaux, selon des responsables locaux de ce corps constitué.

Cette couverture est assurée par neuf unités d'intervention et de secours et une unité principale au chef-lieu de wilaya.

Dans le cadre du développement et de la modernisation de la Protection civile (PC), faut-il rappeler que six hélicoptères ont déjà été mis en service par la PC à M'sila pour mieux équiper le secours aérien. Des sessions de formation spéciale, pour les pilotes chargés de la mission de sauvetage aérien, ont été dispensées. Elles englobent notamment un entraînement dans les «conditions des plus sévères» a-t-on précisé.

L'entrée en service de cette unité héliportée et sa contribution dans les opérations de sauvetage et d'extinction des feux apportera un «plus qualitatif» aux opérations d'intervention des éléments de la PC, en particulier dans la lutte contre les incendies de forêts. Il est utile de signaler que les femmes algériennes pilotes d'hélicoptères, formées en Italie et en Angleterre pendant plus de deux ans, sont les premières femmes pilotes d'hélicoptères d'Afrique et du Monde arabe... Les pilotes ont suivi une formation de 26 mois, 18 mois en Angleterre et huit mois en Italie, pour une formation en sauvetage dans les montagnes et les points isolés. Les candidats ont été sélectionnés par une entreprise anglaise représentante du fournisseur Agusta qui exige des pilotes qualifiés. L'équipe de l'unité aérienne de la PC est composée de 25 pilotes d'hélicoptère, six pilotes d'avion, un staff médical et des ingénieurs et techniciens d'aviation.

La PC est dotée également de quatre petits avions «pointeurs» utilisés dans la lutte contre les feux de forêt, deux à l'est et deux autres à l'ouest du pays.