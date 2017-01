BOUCHOUAREB À PROPOS DU PROJET DE LOI SUR LA MÉTROLOGIE "Nous avons un grand retard à rattraper"

Par Nadia BENAKLI -

Le ministre de l'Industrie et des Mines

Le ministre de l'Industrie et des Mines a assuré que tous les textes d'application concernant les différents projets de loi adoptés seront publiés avant la fin mars prochain.

L'Algérie accuse un grand retard en matière de normes de métrologie. «La loi sur la météorologie n'a pas été modifiée depuis plus d'un tiers de siècle alors que l'économie nationale a connu de grandes mutations dans le cadre de la mondialisation», a affirmé hier le ministre de l'Industrie et des Mines Abdessalem Bouchouareb. Dans son intervention hier devant les députés, le ministre a souligné qu'il y a un grand vide juridique en matière de normes de métrologie en Algérie tout en assurant que ce projet de loi vise justement à mettre en place un programme de métrologie qui va accompagner les réformes économiques de manière à protéger l'économie nationale et la santé des citoyens à travers l'amélioration de la qualité des produits. Bouchouareb a soutenu que la modernisation du système de métrologie est indispensable et même urgent pour rattraper le retard en la matière. «Alors que l'application des normes de métrologie s'est élargie à plusieurs secteurs d'activités telles que la santé et la sécurité et l'environnement, le système actuel reste classique», a fait savoir l'hôte des députés. Aiguisant ses propos, le ministre a indiqué que l'évaluation du système actuel démontre qu'il y a des lacunes d'où l'urgence de le compléter et de le mettre au diapason avec les autres systèmes au niveau régional et international. Pour lui, «on ne peut pas exiger des opérateurs des produits de qualité si nous n'avons pas un système de métrologie conçu sur des normes internationales». Ce projet de loi va permettre de promouvoir la production nationale à travers la mise en place des structures de la conformité des produits. Abdessalem Bouchouareb a reconnu que l'Office national de métrologie (Onml) est victime d'un système dépassé qui ne convient pas à l'évolution économique et n'arrive pas à capter les compétences pour compléter ses missions. Dans leurs interventions, les députés ont mis l'accent sur la nécessité d'un tel système pour la promotion de la production nationale. Le député Rachid Khan du Parti des travailleurs a soutenu ce projet de loi qui vise à mettre des normes pour la protection de la santé du citoyen et le développement de la production nationale. «La métrologie revêt une grande importance dans l'évolution de l'économie car en l'absence de normes on ne peut pas améliorer la qualité des produits et les rendre concurrentiels», a-t-il attesté en appelant le ministre à publier en urgence les textes d'application pour permettre d'accélérer son entrée en vigueur. Le représentant du PT a relevé que ce projet assure le suivi et la formation des intervenants dans ce créneau ce qui nécessite de renforcer, selon lui, les recrutements. M.Khan a cependant soulevé le problème du marché parallèle qui représente plus de 40% de l'économie nationale. «On ne peut pas rendre effectif ce projet devant l'existence d'un marché parallèle qui échappe à tout contrôle», a-t-il soutenu. Le député du RND Bakhir Kara a également mis l'accent sur la nécessité d'appliquer les normes sur tous les produits. Les entreprises doivent faire des efforts pour obtenir des certificats de qualification pour assurer des produits de qualité qui peuvent être commercialisés sur d'autres marchés. Dans sa réponse, le ministre a assuré que les textes d'application concernant les différents projets de loi adoptés seront publiés avant la fin mars prochain. «Les projets sont fin prêt au niveau du secrétariat général du gouvernement et leur publication n'est qu'une question de temps», a-t-il expliqué. Abdessalem Bouchouareb a fait savoir que tous les départements ministériels et les institutions de l'Etat seront mobilisés pour la mise en place du système de métrologie.