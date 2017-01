TENTATIVE DE TRANSFERT ILLICITE DE DEVISES Près de 800.000 euros saisis à Tébessa

Par Wahida BAHRI -

Les éléments de l'inspection régionale des douanes algériennes de la wilaya de Tébessa ont, dans la journée de mercredi dernier, saisi 734 695 euros, apprend-on de source douanière.

Le montant des devises était destiné au transfert illicite par un ressortissant algérien, selon les services des douanes. Le point de contrôle mis en place par les limiers des douanes de la région Est, la plus affectée par la contrebande, notamment sur la RN reliant Ras Elma à Ouled Rachèche, a permis la mise en échec de la tentative de transfert de près de 800.000 euros, plus exactement 734.695 euros, vers la Tunisie. A bord d'un véhicule immatriculé à Alger, le conducteur, âgé de 38 ans, originaire de Bir El Ater, wilaya de Tébessa, arrivé au point de contrôle douanier, après vérification des documents de la voiture, devait passer inaperçu, n'était-ce le trac qui s'était emparé de lui au moment du contrôle. Le flair des douaniers, alimenté par des suspicions quant au comportement de l'individu, n'avait fait que confirmer leurs doutes. Conduit au poste de la brigade multifonctions des douanes des Khenchela, relevant de l'inspection des services de douanes de la wilaya d'Oum El Bouaghi, la Renault Chevrolet grise a été minutieusement fouillée de fond en comble. L'opération s'est soldée par la découverte de plusieurs cachettes dans, notamment la portière gauche de la voiture, son pare-choc arrière et le siège arrière. Des cachettes soigneusement aménagées pour contenir des rouleaux de billets de banque, destinés à la contrebande. Composés de coupures de 500 et 100 euros, les fonds étaient destinés au transfert vers un pays européen, via la Tunisie. Au moment de la mise sous presse et dans une communication téléphonique avec notre source, nous avons tenté de connaître le nombre de passages vers le pays voisin, effectués par le mis en cause, mais aucune information n'a filtré, du fait que l'enquête est toujours en cours. A en croire certaines indiscrétions, le prévenu aurait transféré plusieurs sommes en devises vers des banques étrangères installées en Tunisie. Bien que n'ayant aucun lien avec le financement des réseaux terroristes, il demeure néanmoins que le transfert des fonds visait des banques qataries sises avenue Habib Bourguiba en Tunisie. Ces institutions financières sont, notons-le, spécialisées dans les transferts douteux des fonds vers ses filiales à Dubai, Istanbul, Barcelone, Hongkong, entre autres destinations étrangères, pour les fonds algériens en devises. Ces transferts sont garantis par la banque qatarie moyennant une commission de 2% versée dans son compte à la BNP. En attendant la mise en place de mécanismes adéquats pour la protection des capitaux contre le transfert frauduleux et en infraction au Code de change notamment, ces nouvelles pratiques adoptées et ces nouvelles destinations des capitaux algériens continueront à faire saigner l'économie nationale, et les douanes algériennes persisteront à lutter implacablement contre ces pratiques criminelles à plus d'un égard.