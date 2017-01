SON VÉHICULE A ÉTÉ VOLÉ ET SON MAGASIN DÉVALISÉ À BAB EZZOUAR Les agresseurs du Chinois arrêtés

Par Abdellah BOURIM -

Les Chinois forment la communauté étrangère la plus intégrée au sein de la société algérienne.

Un ressortissant chinois, vivant à Bab Ezzouar (Alger), a été agressé cette semaine à l'arme blanche, son véhicule volé et son magasin dévalisé. Cette scène de violence s'est déroulée sous le regard passif des passants qui ne sont pas intervenus en sa faveur face à la violence des faits rapportés. La scène a été filmée et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Ainsi, des jeunes sont sortis dans le quartier Boussehaki de Bab Ezzouar pour prendre pour cible, de façon inexplicable et inadmissible, des ressortissants chinois. Sur la vidéo, on les voit délester un Chinois de son véhicule, devant le regard passif des passants. Avant de s'emparer du véhicule du Chinois agressé, les mis en cause avaient déjà dévalisé le magasin de la victime.

Hier vendredi, la police a annoncé avoir élucidé l'affaire. En effet, deux personnes ont été interpellées et une troisième, toujours en fuite, est recherchée. Le véhicule et les objets volés dans le magasin ont également été récupérés, assure la Dgsn (direction générale de la Sûreté nationale). Les deux personnes interpellées sont connues des services de police pour des faits de délinquance. Selon la même source, les mis en cause ont attaqué plusieurs magasins appartenant à des ressortissants chinois. Ils ont fait usage d'armes blanches pour les menacer avant de les dévaliser.

Que retenir de cette affaire fort regrettable? Pourtant de l'avis d'une majorité de citoyens algériens, les Chinois forment une communauté bien intégrée au sein de la société algérienne. Ce sont des personnes pacifiques et pacifistes se plaît-on à témoigner. Travailleurs, discrets et fort cordiaux, ils n'ont jamais, à ce jour, été impliqués dans une quelconque affaire de violence, de vol ou d'agression...

Près de 40.000 Chinois travaillent en Algérie avait annoncé en septembre 2015 l'ambassadeur de Chine à Alger, Yang Guangyu qui effectuait une visite dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ils forment la plus importante communauté étrangère dans notre pays. Loin derrière, viennent les Français, les Turcs ou encore les Syriens. En 2014, les autorités ont délivré quelque 24.000 visas à des ressortissants chinois, dont 90% en visas d'affaires.

Cette présence accrue, visible, soutenue, paisible, discrète surtout, a récemment fait l'objet d'un colloque international à l'université de Constantine. Aimables et d'une extrême courtoisie ils sont, affirment nombre de citoyens algériens qui travaillent avec eux ou sont leurs voisins.

De plus en plus de Chinois achètent des commerces et des appartements en ville, et 2000 d'entre - eux ont pris la nationalité algérienne ou ont épousé des Algériennes après s'être convertis à l'islam. En octobre 2013, la télévision algérienne avait même diffusé une cérémonie de mariage collective entre Chinois et Algériens, preuve de leur intégration totale.