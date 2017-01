COMMERÇANTS ET ARTISANS CIBLÉS PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES Assurez vos biens!

Par Ali TIRICHINE -

Des formules d'assurance multirisques incluent les garanties nécessaires pour protéger les locaux

Les biens professionnels sont exposés à un certain nombre d'événements accidentels (incendie, dégât des eaux, vol...). Les assurer permet de transférer à l'assureur les risques que les professionnels ne seraient pas en mesure d'assumer.

C'est pour cette raison que les assureurs insistent auprès des commerçants et artisans dont 5% seulement sont assurés sur plus d'un million d'actifs pour leur expliquer que leur besoin d'assurance dépend notamment de la nature de leur activité, de l'endroit où elle s'exerce et des capacités financières.

Les assureurs comme la SAA, la Caat ou encore la Cash (assurance des hydrocarbures) ont souligné par le biais de leurs responsables qu'ils sont prêts à procéder avec eux à une analyse de risques, afin de proposer les garanties les mieux adaptées à chaque situation.

Des formules d'assurance multirisques incluent les garanties nécessaires pour protéger les locaux, le matériel, le mobilier et les marchandises en cas d'incendie, de dégât des eaux, de vol, de tempête, de bris de machine, etc. L'inventaire des biens professionnels est une étape importante pour pouvoir déterminer la bonne formule d'assurance. Il doit prendre en compte tous les biens professionnels utilisés pour l'activité dont ceux dont ils sont propriétaires et ceux qui leur sont confiés par les clients (pour une réparation, par exemple).

Les biens immobiliers comprennent généralement les bâtiments ou parties de bâtiments, dépendances et garages destinés à l'exercice de la profession, les installations qui y sont rattachées (électriques, sanitaires, de chauffage...), les chambres froides ou chambres d'affinage.

Les biens mobiliers (le contenu des locaux, au sens large) comprennent généralement le mobilier et le matériel professionnel: ensemble des meubles, instruments, machines et objets utilisés pour les besoins de la profession, y compris les installations spécifiques telles que les comptoirs et le matériel informatique. Même pour le cas du matériel en crédit-bail, en général, les contrats de location ou de crédit-bail fixent les conditions d'assurance. Soit la société propriétaire du matériel laisse à charge l'assurance contre la plupart des risques (incendie, tempête, explosion, risque électrique, acte de terrorisme, vol, bris, vandalisme...), soit elle souscrit elle-même l'assurance pour compte commun. L'assurance produisant 130 milliards de dinars par an, l'Algérie se tourne vers l'assurance des entreprises après le tarissement automobile. Pour les véhicules, ils font l'objet d'un contrat d'assurance séparé.

Les aménagements réalisés ainsi que les marchandises contenues et transportées sont concernés car ils font également partie des biens professionnels.Une analyse de risques, menée avec l'assureur, permettra de déterminer les risques majeurs auxquels les professionnels sont confrontés et les biens qui doivent être assurés.

En effet, les risques ne sont pas identiques pour toutes les entreprises. Par exemple, le risque de vol est différent pour un bijoutier et pour un coiffeur.