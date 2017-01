LE 6ÈME CONGRÈS RÉUNIRA DES SPÉCIALISTES Autopsie de la violence

Il se tient aujourd'hui au niveau de l'EHS de psychiatrie d'Oued Aïssi, un colloque réunissant un panel de spécialistes abordera le sujet de la violence sous tous ses aspects. Il était d'ailleurs temps car le phénomène a explosé ces dernières années de façon étonnante. Les réponses qu'apporteront les experts qui interviendront seront d'une grande utilité à tous les organismes qui luttent contre ce fléau.

Le congrès en est en fait à sa 6ème édition, organisé par le Centre hospitalo-universitaire Nédir Mohamed de Tizi Ouzou. Les travaux se tiendront, selon les organisateurs, au niveau de l'amphithéâtre de l'EHS, placés, cette année, sous le signe de la violence dans ses aspects cliniques, psychopathologiques, sociaux et juridiques. Des approches qui seront traitées par des spécialistes de la question dans des communications certainement très riches. En fait, ce grand débat au sujet de la violence arrive à point nommé pour éclairer sur une question qui taraude tous les esprits. A tous les niveaux, la société algérienne se trouve gangrenée par ce phénomène qui s'avère d'une ampleur néfaste. En effet, aujourd'hui, la violence a fait son entrée dans des institutions autrefois considérées comme des citadelles imprenables. Pendant longtemps, on a cru que l'école et l'université étaient vaccinées contre ce phénomène. Une croyance où on se réveille stupéfaits. La violence s'avère aujourd'hui être un danger pour la cohésion sociale. De la famille au village et au quartier, du stade à la route, personne n'a vu venir ce monstre qui tue nos enfants. Les chiffres et les statistiques font peur. Les conséquences commencent à se faire sentir. Les premiers signes arrivent, confirmés chaque jour un peu plus par des communiqués émanant des services de sécurité. Des chiffres alarmants sur la violence à tous les niveaux et les strates de l'individu, de la famille et globalement, de la société. La violence avance. Elle touche les enfants, les femmes, les vieux. Aujourd'hui, nous sommes violence, tout simplement. C'est pourquoi les interventions aujourd'hui seront d'un apport considérable. Elles permettront d'éclairer diverses zones d'ombres. Les experts tenteront de donner des pistes palpables pour lutter contre la violence. Elles seront utiles pour les parents, les enseignants, les services de sécurité et tous ceux qui sont impliqués dans la lutte. Les experts éclaireront aussi les liens qui existent entre la violence et son corollaire, la drogue. Chaque jour qui passe, le fléau s'installe. La drogue dans les cours d'école est devenue un phénomène incontournable. Avec le temps, des écoles ont été squattées par des dealers sous les regards des écoliers. La violence a vite suivi. Des écoliers agressés puis des enseignants.