EMPLOI DES JEUNES L'Ansej se met à la page

Par Massiva ZEHRAOUI -

La loi de finances 2017 a conforté les différents avantages fiscaux et financiers accordés aux jeunes

L'agence compte lancer avant fin janvier de nouvelles applications sur son site électronique permettant aux jeunes d'effectuer leur demande et de suivre leurs dossiers par Internet et les téléphones mobiles.

En vue de mettre à jour le processus d'inscription et de suivi des dossiers, l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) lancera de nouveaux services qui permettront aux jeunes porteurs de projets et d'idées de le faire par le biais d'Internet, a indiqué jeudi à Guelma le conseiller du directeur général de cet organisme, Slimane Boulekrinet.

Ainsi, l'agence compte lancer avant fin janvier de nouvelles applications sur son site électronique permettant aux jeunes d'effectuer leur demande et de suivre leurs dossiers par Internet et les téléphones mobiles, a-t-il affirmé dans le cadre de l'installation de la section de wilaya de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs effectuée à la Maison de la culture Abdelmadjid-Chafaï. Selon les précisions du même responsable, ces applications sont actuellement prêtes et sont en cours d'expérimentation avant de les mettre officiellement en service à travers tout le territoire national. Apportant plus de précision, M.Boulekrinet a souligné qu'en outre l'opération d'inscription en ligne lancée par l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes depuis 2014, ces nouvelles applications vont permettre aux jeunes de suivre l'évolution de leurs dossiers et d'éventuels documents manquants, sans avoir à se déplacer. Selon les propos de ce conseiller, les services proposés à travers le site Web de l'agence a pour but la création d'un réseau de jeunes entrepreneurs susceptible de constituer un espace pour faire connaître les microentreprises et exposer leurs produits en plus d'ouvrir un débat entre les jeunes bénéficiaires, tout en créant des espaces d'interactivité et d'échanges d'expériences. Par ailleurs, M. Boulekrinet a rappelé qu'un recouvrement en 2016 de plus de 7 milliards de DA du montant global des crédits alloués aux jeunes pour la création de micro entreprises dans le cadre du dispositif de l'Ansej a été effectué, en qualifiant ce taux d'important. Il a ajouté dans ce contexte que ce montant représente le double ou plus des crédits récupérés en 2015. Ce qui, d'après lui, a permis de financer un grand nombre de nouveaux projets.

Lors de son intervention à l'occasion de l'ouverture des travaux du congrès de wilaya des jeunes entrepreneurs, il a précisé que la loi de finances 2017 a conforté les différents avantages fiscaux et financiers accordés aux jeunes désireux de créer une microentreprise, soulignant que l'agence compte poursuivre son soutien et son accompagnement aux jeunes qui souhaitent investir notamment dans les secteurs de l'agriculture, du bâtiment, des travaux publics et des technologies de l'information. De son côté, le président de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs Kheïreddine Hamel, a indiqué que la fédération oeuvrera à atténuer les difficultés rencontrées par les jeunes bénéficiaires de la création de microentreprises dans le cadre de l'Ansej et de la Caisse nationale d'assurance-chômage (Cnac), assurant que la fédération a enregistré près de 30 000 demandes d'adhésion via le site Web ouvert pour cette opération.