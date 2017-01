MOHAMMED VI «PIÉTINE» L'ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE EUROPÉENNE Le Maroc bastonne à El Aâyoune

Par Mohamed TOUATI -

Une manifestation pacifique contre le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental a été violemment réprimée par les forces d'occupation marocaines.

«C hassez le naturel, il revient au galop.» Le pouvoir marocain a beau se chercher une virginité, son caractère violent finit par le rattraper. Il lui colle comme une seconde peau. Ses défaites diplomatiques passent très mal, même lorsqu'il donne l'impression de «faire contre mauvaise fortune bon coeur». Notamment en ce qui concerne le Sahara occidental dont il a annexé les territoires, défiant la légalité et les instances internationales, voilà maintenant près d'un demi-siècle. Un processus qui a fait de lui le dernier colonisateur d'une terre d'Afrique et qu'il ne compte pas abandonner facilement. Même quand il est mis devant le fait accompli. Comme ce fut le cas il y a à peine 15 jours. Dans un arrêt rendu le 21 décembre, la Cour européenne de justice avait conclu que le Sahara occidental n'est pas marocain. «... Compte tenu du statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental en vertu de la Charte des Nations unies et du principe d'autodétermination des peuples, il est exclu de considérer que l'expression «territoire du Royaume du Maroc, qui définit le champ territorial des Accords d'association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords (accord agricole conclu entre l'Union européenne et le Maroc, ndlr) sont applicables à ce territoire», ont écrit les magistrats de la Cjue. Le Maroc n'allait pas l'entendre de cette oreille. Une manifestation pacifique contre le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental a été violemment réprimée, le 4 janvier, par ses forces d'occupation. «Les forces d'occupation marocaines ont violemment intervenu contre une manifestation pacifique de la Coordination sahraouie des diplômés chômeurs, mercredi à El-Aâyoun, qui proteste contre le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental par l'occupant marocain», a rapporté l'Agence de presse officielle sahraouie, SPS, dans une dépêche datée du 5 janvier. «Les participants ont scandé des slogans dénonçant l'exploitation illégale par le Maroc de la richesse du peuple sahraoui en violation flagrante du droit et des conventions internationales qui interdisent l'exploitation de la richesse des territoires non autonomes», a ajouté le même canal d'information. Une preuve supplémentaire qui démontre que sur le plan du respect des droits de l'homme, le pouvoir marocain demeure incorrigible même quand il est pris en flagrant délit. Dans sa décision rendue le 12 décembre, le Comité des Nations unies contre la torture a indiqué que «le traitement qu'ont réservé les autorités marocaines au prisonnier sahraoui, Ennaâma Asfari, détenu depuis 2010 en compagnie de 22 de ses compatriotes suite au démantèlement du camp de Gdeim Izik, lors de son arrestation, de son interrogatoire au commissariat, puis à la gendarmerie de Laâyoune, constitue des faits de torture en raison de sa gravité». «Les plaintes de la victime faisant état des signes visibles des traces de coups et de sang sur le visage devant le juge d'instruction militaire le 12 novembre 2010, qui n'a pas consigné ces faits dans le procès-verbal, que l'auteur a ensuite expressément dénoncé les tortures subies devant le juge d'instruction le 12 janvier et le 12 août 2011», ont souligné les experts indépendants chargés de surveiller l'application de la convention contre la torture et autres traitements cruels ou dégradants par les Etats parties. L'utilisation de la violence, la pratique de la torture contre les manifestants sahraouis sont systématiques. Ce sont des constantes sur lesquelles repose le système colonial marocain au Sahara occidental. La «bastonnade» d'El Aâyoune confirme qu'il n'y renoncera pas.