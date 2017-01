SELLAL ATTESTE LA THÈSE DU COMPLOT CONTRE L'ALGÉRIE Les missionnaires de la Fitna

Par Walid AÏT SAÏD -

Des scènes de violence qu'on espère ne plus voir

Il n'est un secret pour personne que notre pays est la cible d'ennemis qui ont accueilli, soutenu et armé les groupes terroristes pendant la décennie noire. Sellal a appelé les Algériens à leur «barrer» la route.

Les émeutes qui ont frappé le pays sont-elles un complot savamment préparé et admirablement orchestré contre l'Algérie? Tout porte à croire que oui. Le timing et les ingrédients de ce conflit dans cette région sensible sont ceux d'une machination. Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, est sorti de son silence pour dissiper tous les doutes sur cette machination. «Des parties anonymes étaient à l'origine des récents incidents qu'ont connus certaines régions du pays, notamment Béjaïa», a-t-il mis en garde. «Ces chargés d'une mission tentent de déstabiliser le pays», a-t-il ajouté lors d'une cérémonie de versement des droits d'auteur pour l'année 2015 au Palais de la culture à Alger.

Le Premier ministre n'a pas évoqué la thèse de la conspiration pour des commodités politiques. Un complot était bel et bien ourdi depuis plusieurs mois. Le 2 janvier était la date fixée pour passer à l'action. Des «troupes» ont été entraînées et payées pour mettre le feu au pays, l'épisode des vacances scolaires a été instrumentalisé. Les services de renseignements qui étaient sur la piste des instigateurs, bien avant leur passage à l'acte, remontent les pistes des incidents à Alger, Béjaïa, Bouira et ailleurs et l'organisation criminelle à l'origine des troubles est en train d'être déconstruite, doucement, mais sûrement. Des sources sûres révèlent à L'Expression que bientôt des noms seront mis sur l'organigramme de l'émeute et bientôt des interdictions de sortie du territoires seront délivrées.

S'exprimant pour la première fois depuis ces incidents, Sellal a tenu à mettre en avant le fait que l'Algérie est «un pays stable» et que cette «manoeuvre» ne prendra pas. «Toutes les tentatives visant à déstabiliser l'Algérie seront vaines», a-t-il souligné précisant que ces protestations «n'ont aucune relation avec le printemps arabe».

«Ils pensent au printemps arabe. Nous, on ne connaît pas ce printemps arabe et il ne nous connaît pas. D'ailleurs on va fêter prochainement Yennayer», a poursuivi le Premier ministre. L'Etat «fera barrage à toute tentative de déstabilisation visant l'Algérie», a-t-il insisté tout en qualifiant ces incidents de «leçon positive» à même d'inciter son gouvernement à travailler davantage. Le chef de l'Exécutif n'a pas omis de saluer la position adoptée par les jeunes et les familles algériennes, ainsi que les réactions des organisations et des partis politiques toutes obédiences confondues, qui ont manifesté une «maturité politique face à ces incidents». Il a également salué les jeunes, notamment ceux utilisant les réseaux sociaux, qui, a-t-il dit, ont «donné une forte leçon» de civisme. Abdelmalek Sellal a par-là même reconnu que la situation économique de l'Algérie était délicate mais qu'il n'y avait pas lieu de paniquer. Car, dit-il, elle est «maîtrisée». Il rappelle à ce propos, «les engagements du président de la République et du gouvernement à satisfaire tous les besoins des citoyens». Sellal a réitéré le fait qu'il n' y aura aucun recul concernant le volet social. «Il n'y a aucun autre choix devant son gouvernement sauf celui de poursuivre l'amélioration de la situation», a-t-il attesté affirmant que le gouvernement a programmé le lancement de 120.000 logements Aadl en 2017. Tout porte à croire donc qu'on est là devant un complot sur commande. La recette qu'on cherche à appliquer à l'Algérie est la même que celle déjà expérimentée avec succès au Rwanda, en Irak, en Syrie... Ce sont autant d'exemples concrets. Il n'est un secret pour personne que notre pays est la cible d'ennemis qui ont accueilli, soutenu et armé les groupes terroristes pendant la décennie noire. Ce sont les mêmes qui ont essayé de plonger l'Algérie dans la mascarade du «printemps arabe». Ces ennemis qui n'ont pas intérêt à voir l'Algérie débout, tentent vainement de la faire tomber... Ils ont déjà essayé à Ghardaïa en attisant la colère des populations de cette région pour tenter d'y mettre le feu et fractionner l'Algérie, pays dont, il faut le rappeler, a comme principes fondamentaux son unicité et son indivisibilité.

Les voilà qui remettent une couche en tentant de mettre le feu aux quatre coins du pays. Le complot qui se trame contre notre pays se dessine donc de plus en plus. Mais au grand dam de nos ennemis, l'Algérie ne retombera pas dans le piège dont elle a été la première victime. Comme un seul homme, les Algériens barreront la route à ces apprentis sorciers...