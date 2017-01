RENCONTRE DÉCISIVE DE L'INTERSYNDICALE, AUJOURD'HUI. Marche ou... grève

Par Abdellah BOURIM -

Il est grand temps de faire converger les idées et de faire prévaloir la sagesse

Les événements qu'a connus la Kabylie la semaine dernière alimentent le sentiment de peur et renforcent la vigilance chez la composante de l'intersyndicale.

L'intersyndicale se réunira, aujourd'hui, pour décider des actions à venir de son mouvement de contestation dans une atmosphère marquée par la crainte et la peur de perdre le contrôle de la situation.

Les événements qu'a connus la Kabylie la semaine dernière alimentent le sentiment de peur et renforcent la vigilance chez la composante de l'intersyndicale qui écarte dans son agenda le recours à la rue pour exprimer son mécontentement vis-à-vis des décisions prises par le gouvernement portant sur la réforme du système de retraite, le Code du travail, et l'érosion du pouvoir d'achat des travailleurs. L'intersyndicale qui avait annoncé au mois de décembre dernier le durcissement de son mouvement de contestation à travers le recours à la rue pour faire valoir sa plate-forme de revendications, hésite et n'arrive pas à trouver le chemin à suivre. Entre la marche et la grève, le choix est difficile à faire.

Si le recours à la rue n'est pas encore confirmé par l'intersyndicale, l'option de la grève n'est pas écartée dans son discours. Une manière de maintenir la pression sur le gouvernement afin qu'il donne suite à sa plate-forme de revendications. Il est grand temps de faire converger les idées et de faire prévaloir la sagesse pour la préservation de la stabilité du pays. Le gouvernement est appelé à engager un dialogue sérieux avec les syndicats autonomes qui sont devenus aujourd'hui une force non négligeable pour arriver enfin à atténuer la colère des travailleurs et de discuter dans la sérénité les possibilités et la voie à suivre pour résoudre les problèmes exposés. Il s'agit bien d'une crise de communication entre les deux parties, chacun parle dans son coin et refuse d'être à l'écoute de l'autre, ce qui risque d'aggraver la situation et de pérenniser le climat de consternation qui règne sur la scène depuis des mois et des mois. Certes, les deux parties défendent leurs positions, l'une use de son devoir de garantir l'équilibre du budget de l'Etat et l'autre pour la préservation des droits et acquis sociaux des travailleurs. il suffit de rapprocher leurs points de vue pour enfin arriver à une solution consensuelle permettant aux deux parties d'atteindre leur objectif dans un climat de sérénité dont l'Algérie a besoin aujourd'hui plus que jamais. L'implication des syndicats autonomes dans le dialogue et la concertation est nécessaire pour éteindre une fois pour toutes le feu de la contestation et d'éviter au pays un avenir incertain. Dans une tentative de baisser la tension, le ministère de l'Education s'est réuni, avant-hier, avec les syndicats de son secteur majoritaire du front intersyndical pour les convaincre de faire machine arrière, et de s'impliquer davantage dans la stabilité du secteur. Pour assurer une meilleure prise en charge des dossiers importants, la première responsable du secteur a précisé qu'un «système d'indicateurs et une base de données fiables seront bientôt mis en place afin de mieux maîtriser la gestion des ressources humaines, matérielles et financières». Pour les syndicats de l'éducation, les résultats de cette rencontre n'ont pas été convaincants. L'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation (Unpef), exprime son insatisfaction et affirme à travers un communiqué que le ministère de l'Education n'a pas tenu ses engagements envers les syndicats de son secteur et que la majorité des points contenus dans les procès-verbaux signés entre les deux parties n'ont pas été satisfaits. Enfin, la mobilisation de tous les acteurs de la scène politique à travers le dialogue et la concertation entre toutes les parties demeure la seule et unique solution pour éviter le chaos.