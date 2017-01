CÉLÉBRATION DE YENNAYER Un programme exceptionnel à Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

Yennayer, une occasion de se retrouver en famille

A partir de demain, dimanche 8 janvier, la wilaya de Tizi Ouzou vivra aux rythmes festifs de la célébration de la fête de Yennayer, jour de l'An amazigh.

Certes, chaque année, la fête du jour de l'An amazigh, Yennayer, est célébrée avec faste dans la wilaya de Tizi Ouzou, mais pour cette année, un programme impressionnant et exceptionnellement riche est annoncé par plusieurs directions de wilaya et organismes. Certainement, le fait qu'il s'agit du premier Yennayer après l'officialisation de tamazight, début 2016, explique tout cet intérêt, notamment de la part de la direction de la culture de la wilaya et de la direction de la jeunesse et des sports. Galas, foires, expositions, colloques sont, entre autres, les activités qui vont marquer Yennayer de cette année dans une région qui a longuement milité et s'est battue pour que l'Etat reconnaisse officiellement la langue et culture amazighes du peuple algérien. Du côté de la direction de la culture, on annonce que la cérémonie d'ouverture officielle de la semaine culturelle spécial Yennayer aura lieu après demain lundi à la Maison de la culture Mouloud Mammeri en présence d'hommes de culture, d'artistes, d'artisans, de poètes et de tous ceux qui sont concernés, de près ou de loin, par cet événement. Les festivités de Yennayer ne se limiteront pas aux espaces culturels, mais elles investiront la rue. D'ailleurs, à partir de demain dimanche jusqu'au 14 janvier prochain, la placette de l'ancien Hôtel de ville et la place de l'Olivier (en face de l'ancienne gare routière) abriteront des Salons de l'artisanat, des produits agricoles, d'art culinaire et d'arts plastiques, apprend-on. Ainsi, le public aura le loisir de découvrir et de redécouvrir des produits de vannerie, les costumes traditionnels, les bijoux, les tapis, tous berbères bien sûr. Et pour conférer une empreinte de gaité à ces salons, sur place, il sera procédé à la réalisation d'une fresque autour de Yennayer par les stagiaires de l'Ecole régionale des beaux-arts d'Azazga. Dans le même sillage, les espaces et halls de la Maison de la culture «Mouloud Mammeri» abriteront des expositions par des associations culturelles de la wilaya comme Isegh de Souamaâ. Il y aura aussi des expos de faune et de flore par la Conservation des forêts, l'artisanat et arts culinaires avec les associations culturelles Tagmats ihemziyen, Yakoubi Ferhat et les sept enclumes. Afin de donner une dimension moins folklorique à cette célébration, les organisateurs ont choisi d'organiser aussi un premier colloque national autour de la poésie populaire amazighe les 9 et 10 janvier prochain. Cette première édition sera consacrée à trois précurseurs à savoir: Youcef Oukaci, Si Moh Ou Mhand et Cheikh Mohand Ou Lhocine. Plusieurs conférences sont annoncées comme celles ayant pour thème «la dimension nationale dans la poésie amazighe» par Mohamed El Aigoun de l'université de Tizi Ouzou, «l'étude linguistique de la chanson féminine-cas de la chanson targuie» par Fatiha Hamdi de Tamanrasset, «la littérature amazighe» avec Messaoudi Laarit de Skikda et «la force du verbe dans la poésie de Youcef Oukaci, Si Mohand et Cheikh Mohand» qui sera animée par l'auteur Abdellah Arkoub. Ce colloque sera ponctué de déclamations de poésie par des participants des wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipasa, Ghardaïa, Bouira, Adrar, Batna, Béjaia, Guelma et Skikda. La dernière escale de ce colloque est la projection du long métrage «Si Moh Ou Mhand», réalisé par Lyazid Khodja et Rachid Benallal. Le programme grandiose de Yennayer pour cette année comprend aussi une journée d'étude au niveau de la bibliothèque de lecture publique. Au menu, plusieurs conférences comme «Yennayer, un référent ancestral national de partage et de communion», «lecture anthropologique de Yennayer», «Yennayer, une occasion de revisiter l'histoire des Amazighs», «Yennayer, un patrimoine à promouvoir»... Quant à la traditionnelle waâda de Yennayer, elle aura lieu comme chaque année dans l'esplanade de la Maison de la culture «Mouloud Mammeri», jeudi 12 janvier. Cette journée sera aussi marquée par l'animation d'un gala de chants avec deux artistes: Taleb Tahar et Kamel Ouamar. Le programme de Yennayer ne se limitera pas uniquement au chef-lieu de wilaya. Un autre programme a été concocté par la direction de la culture à Azazga avec notamment un gala, un film en tamazight sur Yennayer... Une caravane de Yennayer est annoncée pour le 12 janvier aussi et sillonnera les établissements scolaires et les bibliothèques communales et salles de lecture. Notons qu'en plus de ce programme, mis en place par la direction de la culture, la direction de la jeunesse et des sports annonce pour sa part sa contribution à la célébration de Yennayer, sans oublier la traditionnelle élection de Miss Kabylie, qui se tiendra aussi cette année dans une salle des fêtes privée de Tizi Ouzou.