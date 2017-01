APPEL DU FLN AUX HABITANTS DE BÉJAIA "Barrez la route aux aventuriers"

Par Mohamed BOUFATAH -

«Le parti appelle à gérer cette situation avec discernement et pondération»

Le secrétaire général du parti gèle toutes les procédures organiques à travers sa toute première instruction.

Le FLN s'est fendu d'un communiqué le 5 janvier dernier sur les événements de Béjaïa. «Le FLN, qui a poursuivi de près les manifestations et la fermeture volontaire des commerces à Béjaïa, estime que la manifestation pacifique est un droit garanti par la Constitution conformément au cadre juridique, mais la violence et le saccage des biens est un acte condamnable car portant un coup à l'intérêt national», a-t-on annoncé dans ce document. «Le parti saisit cette occasion pour saluer les habitants des quartiers qui ont connu une protestation, pour leur prise de conscience et leur civisme dans la défense de la paix», appelant les citoyens à la vigilance en barrant la route aux aventuriers», est-il noté. «Le parti salue également ses militants qui étaient à l'avant-garde pour contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité et la paix sociale», peut-on lire aussi.«Malgré la situation financière difficile que traverse le pays comme beaucoup d'autres du fait du recul des cours du pétrole, le président de la République, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika, président du parti, a accordé tout l'intérêt et a donné des instructions fermes pour prendre en charge les familles à faible revenu et préserver le pouvoir d'achat en consacrant un montant colossal aux transferts sociaux estimé à plus de 1200 milliards de DA», souligne le communiqué. «Le parti appelle à gérer cette situation avec discernement et pondération tout en s'employant à anéantir la fitna et la discorde que tentent de semer les ennemis de l'Algérie car embarrassés de voir notre pays fort et uni notamment en cette conjoncture que connaît la région», estime-t-on. «Le parti salue aussi les membres du Parlement qui ont débattu et adopté la loi de finances qui permet de sauvegarder les équilibres macrofinanciers de l'Algérie, seul garant de la durabilité dans la gestion des affaires de l'Etat», est-il relevé. Le FLN appelle également «tous les partis politiques, les composantes de la société civile, les faiseurs de l'opinion publique et les bienfaiteurs à s'unir pour préserver la paix sociale et les acquis réalisés pour lesquels le peuple algérien a payé un lourd tribu durant la décennie noire».Enfin, le parti salue aussi «l'ensemble des corps de sécurité qui ont traité avec sagesse le mouvement de protestation grâce au professionnalisme, les assurant du soutien de tous les militants du parti à travers le territoire national dans l'accomplissement de leur noble mission aux fins de préserver la sécurité des personnes et du pays sous la direction clairvoyante du président de la République».

Par ailleurs, en prévision du lancement des préparatifs pour les législatives, le secrétaire général du parti, Djamel Ould Abbès a émis jeudi dernier sa toute première instruction à l'adresse de l'ensemble des mouhafedhs. «Exception faite de l' opération d'adhésion qui se poursuivra, toutes les autres procédures organiques seront gelées au niveau des instances et structures du parti», est-il indiqué.

Le respect de «l'échelle ascendante» ou la hiérarchie et le non-dépassement du cadre et prérogatives des instances du parti pour faire part des préoccupations et suggestion, sera également de mise. «Les élections législatives doivent constituer la première priorité des militants et tous les transgresseurs de cette instruction tomberont sous le coup de sanctions disciplinaires et éthiques», est-il noté.