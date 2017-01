INDUSTRIE PUBLIQUE La production stagne au 3ème trimestre 2016

La production industrielle du secteur public a enregistré une «relative stagnation» au troisième trimestre 2016 par rapport à la même période de 2015, a-t-on appris auprès de l'Office national des statistiques (ONS). La variation de l'indice de la production hors hydrocarbures a reculé de 0,5% alors que celle de l'indice des industries manufacturières a baissé de 0,2% entre les deux périodes de comparaison. Un repli de la production a été constaté dans les secteurs des Industries sidérurgique, métallique, mécanique et electrique et Electronique «ISMMEE», à -6,2%, des textiles-bonneterie-confection, à -11,3% et des industries des cuirs et chaussures à -21,9%.