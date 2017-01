ORAN Remise des clés de 168 logements promotionnels

Les clés de 168 logements promotionnels aidés (LPA) ont été remis, hier à Oran, à leurs bénéficiaires lors d'une cérémonie présidée par le wali, Abdelghani Zaâlane. Les LPA relevant de l'agence foncière de la wilaya concernent 128 unités dans la zone «Naib», dans la commune de Boutlélis, et 40 autres à Haï Es sabah (est d'Oran), toutes construites et aménagées selon les normes en vigueur, raccordées aux différents réseaux et disposant des commodités nécessaires. Le wali a appelé, à cette occasion, les bénéficiaires de ces logements à les préserver et à éviter les extensions anarchiques, indiquant que l'agence foncière supervisera la gestion des logements livrés à Boutlélis. Le quota de 128 logements LPA livrés s'inscrit dans le cadre du programme 2012. Pour ce qui est du projet de 193 LPA dans la commune de Misserghine, qui accuse du retard, le contrat a été résilié avec l'entreprise chargée des travaux, et confié à quatre autres entreprises. La réception du projet est prévue pour début 2018. D'autre part, le wali a remis à l'annexe communale de Haï «USTO» des actes de propriété à des citoyens résidant depuis plus de quatre décennies dans des habitations à Haï Sidi El Bachir, dans la commune de Bir El Djir, dans le cadre de la régularisation.