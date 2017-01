OUARGLA Ils volent un 4X4 avec un bébé à bord

Un nourrisson de deux mois a été retrouvé à bord d'un véhicule de type 4X4 volé à Ouargla, a rapporté, hier le journal on-line Algérie1 citant le commandement de la gendarmerie nationale dans un communiqué. Le véhicule, ajoute la même source, ayant fait objet d'un vol signalé par son propriétaire quelques heures auparavant, a été récupéré par les éléments de la gendarmerie nationale dans la région de Hassi Abdellah dans la wilaya de Ouargla.Selon la même source, le véhicule en question, en stationnement, avait à son bord une femme, son mari et leur nourrisson avant que trois jeunes ne s'attaquent au couple pour le délester de ses biens et prendre la fuite avec le nourrisson à bord du véhicule.Les recherches lancées par les éléments de gendarmerie nationale ont permis de retrouver le véhicule volé et le nourrisson à son bord.