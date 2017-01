BÉJAÏA Remous à l'EHS d'El-Maten

Par Arezki SLIMANI -

Rien ne va plus à l'Etablissement hospitalier spécialisé en rééducation d'Il-Maten, dans la wilaya de Béjaïa. Sous la houlette de deux syndicats, les travailleurs de cet établissement hospitalier s'apprêtent à entrer en grève illimité à parti d'aujour-d'hui. Le départ de leur directeur reste l'exigence de l'heure même si celle-ci date du mois de novembre dernier. Les travailleurs menacent d'une «grève générale et illimitée à partir du 8 janvier 2017». Le Snapap, le Snapsy et le collectif des travailleurs comptent mettre à exécution leur menace dès aujourd'hui. La non-prise en charge de leurs revendications par la tutelle, dont notamment celle liée au «départ du directeur et la restitution du logement de fonction (...)», reste à l'origine de cette colère comme, est-il indiqué dans le procès-verbal de la réunion tenue le 29 décembre 2016, qui s'est soldée par cette montée au créneau des travailleurs. «Réinstallé» récemment par le ministère de la Santé l'ancien directeur de cet établissement, ayant été démis de ses fonctions auparavant, est revenu par la grande porte provoquant conséquemment la colère des travailleurs, surpris par «l'inattendue et l'irréfléchie nomination de cet ancien directeur, déjà démis de ses fonctions en avril 2014 pour sa gestion catastrophique sur tous les plans». C'est ainsi que les travailleurs frondeurs considèrent cette décision comme une volonté de «déstabiliser l'établissement» et redoutent «le réveil de son esprit revanchard», écrivent les travailleurs, lui qui «excelle dans l'art du mensonge et de la manipulation». Il est utile de préciser, selon les syndicats, que plusieurs représentants des travailleurs sont poursuivis en justice par l'actuel directeur de l'EHS d'Il-Maten.