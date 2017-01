BOUDJIMA (TIZI OUZOU) Rentrée des classes mouvementée

Par Kamel BOUDJADI -

Les élèves mécontents des promesses non tenues: la rentrée perturbée et mouvementée.

Finalement, la promesse de l'ouverture du nouveau lycée de Boudjima à la rentrée des vacances n'a pas été tenue. La colère a été au rendez-vous chez les élèves. Et ils l'ont exprimée. En effet, à 8h, les lycéens se sont rassemblés devant l'entrée principale de leur établissement encore en chantier. Une marche a été organisée au niveau du chef-lieu pour justement dire aux responsables locaux basta! Y en a marre des promesses non tenues. Aussi, à l'heure de l'entrée en classe, les lycéens ont tenu un rassemblement devant l'établissement; après concertation entre eux, un consensus a été trouvé pour l'organisation d'une marche au niveau du chef-lieu. Sitôt dit, sitôt fait. Après la fin de la marche, les lycéens se sont dispersés dans un calme absolu contrairement aux appréhensions de la veille qui tablaient sur des actions violentes. Circulez, il y a rien à voir! semblaient dire les lycéens qui ne cherchaient que leur nouvel établissement. Rien de plus. Pour leur part, les enseignants et les travailleurs, également mécontents de ces retards, ont tenu une réunion dès 8h. A l'issue de celle-ci, il a été décidé la tenue d'une journée de protestation hier. Une action renouvelable chaque semaine. Lors de la même réunion, ces derniers ont décidé de demander audience au directeur de l'éducation afin de tirer au clair la situation qui pénalise non seulement les lycéens, mais aussi les enseignants. Selon des sources locales, les réunions marathoniennes tenues quelques jours avant la rentrée ont permis d'établir un échéancier raisonnable qui arrange les élèves et l'entreprise réalisatrice. A présent, les retards ne concernent plus les infrastructures de base comme les bâtiments des classes, la cantine et l'administration.

Les travaux de réalisation de ces derniers sont complètement achevés. Seuls la cour et les sanitaires sont encore en chantier. L'entreprise a promis de livrer ces derniers à la mi-janvier, c'est-à-dire, dans une dizaine de jours. En fait, les élèves ne sont pas en colère contre les responsables de leur établissement. Pour eux, il est clair que les premiers à se soucier de l'avancée des travaux du lycée sont sans nul doute les élus locaux. La responsabilité pleinement engagée de ces derniers ne couvre certainement pas celle des parents d'élèves qui devaient déjà depuis bien longtemps agir pour l'accélération des travaux. Les retards accusés dans la réalisation de cet établissement sont nombreux. Il aurait fallu d'abord aux services techniques d'intervenir pour arrêter la mascarade. L'entreprise réalisatrice a été, deux fois, contrainte de démolir et de refaire les travaux mal faits. Ainsi, d'arrêt en arrêt pour démolir et reconstruire, les années sont passées. Les dates de livraison de l'établissement ont par conséquent toujours été décalées. Pendant ce temps, les élèves étaient contraints d'aller chercher des classes vacantes dans d'autres établissements proches. C'est ainsi que durant plusieurs années, ils ont occupé des classes au niveau d'un CEM situé au chef-lieu et un autre distant de deux kilomètres. Chaque année, comme d'ailleurs, cette année, les élèves ont rejoint leurs classes, promettant à chaque fois de terminer aux meilleurs classements aux examens de fin d'année. Mais, eux ont toujours tenu leurs promesses. Malgré les désagréments, le lycée de Boudjima est arrivé en première position aux examens du baccalauréat. Cette année donc, les lycéens devront patienter encore quelques semaines avant de rejoindre leur établissement flambant neuf. Doté d'une belle architecture, le lycée sera un joyau, une fois ouvert.