ORAN 35 taxis aux compteurs traficotés

Par Wahib AïT OUAKLI -

Après la balance de marque Tassili, c'est au tour des compteurs de kilométrage des taxis. Pas moins de 35 cas de fraude viennent d'être relevés par les services métrologiques de la wilaya d'Oran ayant entrepris une opération portant sur les contrôles desdits appareils devant indiquer la trajectoire parcourue et le prix à payer. Une telle démarché a été scindée en plusieurs étapes. Les forfaitaires ne sont autres que des chauffeurs de taxis n'ayant rien trouvé de mieux à faire que de trafiquer ces compteurs donnant la facture à régler par le passager une fois arrivé à destination. Comme mesures prises sur le champ, lesdits fraudeurs ont été sommés de se soumettre à la réglementation, tout en remettant en règle l'affichage de leurs compteurs. La tricherie de tout acabit est à son apogée. Les machines dimensionnelles ou encore celles destinées au pesage des marchandises sont tout simplement trafiquées. La ville d'Oran est, dans son, commerce, incontestablement empoisonnée par l'inguérissable «pathologie du siècle» inscrite dans la durée, la truanderie. Cette nécrose se métastase en dépit de toutes les interdictions, d'où la mise au peigne fin de près de 4 000 compteurs de kilométrage. «Des tests opérés ont été positifs», a-t-on révélé expliquant que «les cas relevés sont en violation de la réglementation». Et d'ajouter que «des compteurs de kilométrage ont été combinés illégalement, de manière à hausser les tarifications des courses». Un tel coup n'est pas le premier en son genre. Dans un passé récent, plusieurs cas similaires ont été mis à nu «des mesures appropriées ont été prises sur le champ contre les faussaires». Ces derniers ont, selon les mêmes sources, été poursuivis en justice, en plus des lourdes sanctions dont des amendes qui leur ont été infligées.

Les services métrologiques, appuyés par leurs homologues de la direction du commerce, semblent vouloir sévir en répondant à la hauteur de l'événement, notamment en ce qui concerne le secteur du transport. «Des licences d'exploitation seront retirées aux chauffeurs de taxi dès qu'il seront pris la main dans le sac», a-t-on indiqué au niveau des services de la métrologie de la wilaya d'Oran qui, en dépit du peu de moyens dont ils disposent, continuent à se battre contre vents et marées en assurant leur présence un peu partout dans les lieux susceptibles d'abriter les foyers de tricheries commerciales comme les marchés de viandes, de fruits et légumes. «Nous opérons par des sorties inopinées périodiques qui sont souvent concluantes», a-t-on expliqué, ajoutant qu'«il faut tout de même avouer que le mal qui nécessite un traitement de choc est présent un peu partout dans les marchés et les commerces». Le phénomène de la tricherie est loin d'être une bataille gagnée vu son intensification. Pour cause, ledit centre de contrôle manque cruellement de moyens humains devant prendre en charge la lutte contre la tricherie commerciale. En somme, s'approvisionner des marchés du quartier est synonyme d'une arnaque merveilleusement coordonnée par le commerçant, le chaland sait à l'avance qu'il ne bénéficie pas entièrement de la commande faite, étant donné que les balances sont falsifiées.