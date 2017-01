ALGER «QUADRILLÉE» PAR DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE 5000 "yeux" pour Sidi Abderrahmane

Par Massiva ZEHRAOUI -

Plusieurs caméras de surveillance ultrasophistiquées, dotées d'applications intelligentes et modernes seront bientôt mises en place

Les Algérois seront prochainement sous l'oeil de pas moins de 5000 caméras de surveillance et ce, au grand dam des petits malfaiteurs dont les moindres faits et gestes seront épiés.

Pas un geste déplacé, pas un bruit. Circulez, vous êtes filmés. Alger est «quadrillée» par des caméras de surveillance. Voilà qui confère un sens à l'appellation «El Mahroussa» que donnent les Algérois à la ville du saint Sidi-Abderrahmane, Alger.

Le chef de la police relevant de la sûreté de wilaya d'Alger, Samir Daoudi, a fait savoir que plusieurs caméras de surveillance ultrasophistiquées, dotées d'applications intelligentes et modernes seront bientôt mises en place par la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) au niveau de la capitale dans le but de renforcer et d'étendre le réseau de la télésurveillance à Alger. Selon la même source, le travail des agents qui assurent la surveillance au centre de contrôle consiste notamment à la régulation de la circulation routière ou encore le contrôle à distance des déplacements des délégations étrangères. M.Daoudi a affirmé qu'actuellement quelque 1500 caméras de surveillance sont nichées un peu partout à Alger, dont l'objectif est de gérer des situations de crise ou de catastrophes naturelles. Il a également assuré que les agents chargés de cette mission ont été préalablement formés à cet effet, ce qui leur a permis d'acquérir de l'expérience dans ce domaine.

La diffusion des technologie de vidéosurveillance commence à se répandre depuis quelque temps maintenant dans la capitale et depuis leur installation, plusieurs criminels et petits délinquants ont été arrêtés.

En effet, des résultats probants ont été obtenus, ce que vient confirmer le chef de la police en affirmant que des dizaines d'affaires liées à la criminalité ont été élucidées à l'aide des caméras de surveillance. A titre d'exemple, un vieillard a été pris en flagrant délit, après qu'une caméra de surveillance l'ait filmé en train de dissimuler de la drogue sous les carreaux d'un jardin public situé dans la commune de Bab Ezzouar à Alger.

M.Daoudi a par ailleurs insisté sur le fait que le travail de cet outil consiste en premier lieu à la prévention des faits, mais une fois le délit commis, les enregistrements vidéo constitueront une preuve tangible contre les auteurs de crimes. Vu les résultats satisfaisants provenant de l'installation de ce réseau de télésurveillance, plus de 5000 caméras, plus modernes et sophistiquées, seront installées dans différentes rues, axes routiers et communes d'Alger.

La mise en place de ce réseau a été amorcée en 2004 par la mise en place par la direction générale de la Sûreté nationale, (Dgsn) d'un système de vidéosurveillance constitué de plusieurs caméras qui couvrent les principales artères de la capitale, notamment au niveau de la place des Martyrs ou la rocade Sud.

Des caméras ont été installées dans l'ensemble des circonscriptions relevant de la sûreté de la wilaya d'Alger, de Birtouta et de Réghaïa. Juste après la mise en place de ce dispositif, les services de sécurité ont très vite constaté la contribution patente de ce système dans la lutte contre la recrudescence de la criminalité, notamment à Alger, qui a permis l'arrestation de nombreux délinquants en un temps record, ce qui a amené la Dgsn a envisager de renforcer l'effectif qualifié de la mission de surveillance et de contrôle.

Ainsi, chaque année les services de sécurité mobilisent et déploient les technologies les plus modernes dans l'optique d'améliorer le système de télésurveillance dans la capitale et même de s'étendre aux autres wilayas, notamment les grandes agglomérations, à l'instar d'Oran et d'Annaba.